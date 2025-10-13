TİHEK'ten tesettürlü kadını havuz kabul etmeyen derneğe ceza
İZBETON Davası'nda savcılık mütalaasını açıkladı
Gayrimenkulde satışlar rekora gidiyor: İlk 9 ayda 2.3 milyona yaklaştı!
Okullarda afet alarmı: 3 milyon öğrenci aynı anda tatbikat yaptı
Trump'tan Erdoğan'a: İhtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu
Asgari Ücret ne kadar olacak? İşte masadaki 5'li senaryo!
Öğrencinin akrabaları okul müdürü ve öğretmene saldırdı: 1 tutuklama
'Hatay'da hala çadırda kalan depremzedeler var' iddiası yalanlandı
Erdoğan karşı çıktı, diğer liderler destek verdi: Mısır'da Netanyahu krizi!
Rezan Epözdemir soruşturması tamamlandı: İşte istenen ceza!
MEB'den bağımlılıkla mücadele için psikoeğitim programları
AYM'den emsal karar: Belediyeler 'Teknik Altyapı Bedeli' alamaycak!
Maaş haczine kademeli sistem geliyor: Kesinti oranı artacak!
Tedaviyi geciktirme ve SGK'yı dolandırma iddiasında 4 Akademisyene ihraç teklifi
Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, günde 5 saat ulaşıma kapatılacak
Gıda Denetimlerinde İstanbul'da 440 Milyon Lira Ceza
Filistinli esirler ilk kez konuştu
Bakan Şimşek: Tarihimizin en yüksek aylık cari fazlasını verdik
Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Bayğaralar' organize suç örgütüne operasyonda 106 şüpheli yakalandı
Rehine ve mahkümlar serbest bırakılıyor, Trump İsrailde
KYK burs ve kredi başvuruları başladı
İsim değişti, kader aynı: Ayakkabı devinden kötü haber!
Aracından inip saldırana büyük ceza yolda
İşçi ve memur anneler arasında izin farkı kalkıyor
Elektrik Tüketiminde Yeni Tarife: Az Kullanan Az, Çok Kullanan Çok Ödeyecek
Belediyenin ekmek fabrikasında fare gezdiği iddiasıyla denetim yapıldı
0-3 yaş arası çocuklara özel hastanelerde ücretsiz muayene teklifi!
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Rojin Kabaiş' açıklaması
Ankara'da kaza: Otomobil ikiye ayrıldı, 1 ölü!
Kredi dolandırıcılığı şebekesi çökertildi: 20 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da, bankalardan kredi alamayan kişilere yardım etme vaadiyle dolandırıcılık yaparak 127 milyon lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen 29 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, mağdurlara kredi tahsis ettikten sonra "ürün satışı yapılmış gibi fatura" düzenleyerek icra yoluyla tahsilat yapmaya çalıştıkları belirlendi. Soruşturma sonucunda, 369 kişiden muvafakatname aldığı tespit edilen şebekenin 29 üyesinden 20'si çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ekim 2025 22:17, Son Güncelleme : 13 Ekim 2025 22:29
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek kredi tahsis ettikleri, sonrasında da mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren zanlılardan 22'si tutuklanmaları, 7'si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 20 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

- Soruşturma

Başsavcılıkça, 36 şüpheli hakkında banka ve kredi kuruluşlarından kredi çekemeyen kişilere yardım edeceklerini söyleyerek kredi tahsis ettikleri, sonrasında da mağdurlara ürün satışı yapılmış gibi fatura düzenledikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmada, şüphelilerin, söz konusu fatura bedellerinin geri tahsil edilmesi için icra müdürlüklerince mağdurlara muvafakatname hazırlatarak dilekçe verdirdiği, böylece zanlıların 369 kişiden muvafakatname aldığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda dolandırıcılık yaparak 127 milyon lira haksız kazanç elde ettiği anlaşılan 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, emniyet güçlerince yapılan operasyonda, 25 zanlı yakalanmıştı. Operasyonda 4 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu anlaşılırken, 1 zanlının da vefat ettiği belirlenmişti.

