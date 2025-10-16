Adı ve soyadıyla rekor kırdı: Toplam 2 bin 253 kelime

TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
TSK Gazze görev gücünde olacak mı? MSB'den açıklama
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
Oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
'Afetlere karşı dirençliliğin artırılması için 653 milyar lira'
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Kantincinin Oğlu, Okul Müdürünü Çocuklarının Önünde Silahla Vurdu
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Üniversite öğrencilerine fırsat: İŞKUR Gençlik Programı başlıyor
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Bakan Güler: TSK, Gazze'de görev için hazır
Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu!
Sezgin Baran Korkmaz dahil 7 kişiye kara para operasyonu!
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
Erdoğan, sosyal medyayı şahsi ikbali için kullanan bürokratları uyardı
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Devam Edecek
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Okul gezisinde zehirlenen 28 öğrenci hastaneye kaldırıldı
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
62 Bin Ölüme Sebep Oldu! Türkiye'de havası en kirli üç şehir
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
Ekim Ayı Sıfır Araç Alımında Marka Marka Kampanya Fırsatları
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
10 ilde change araç operasyonu: 35 gözaltı
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Dar gelirliye kura ile kiralık ev geliyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Yurtta Parçalı Bulutlu ve Yağışlı Hava Bekleniyor
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eski THK Üniversitesi Rektörü hakkında yakalama kararı çıkarıldı
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Aile Sağlığı Merkezlerinde, Sigara Bırakma Polikliniği açılabilecek
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Tüm Bakanlıklarda 'Acil Durum ve Savunma Planlaması Dairesi' kuruldu
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
Bakan Uraloğlu: 2G kullanıcıları hem telefonunu hem de sim kartını değiştirecek
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
BDDK kararıyla TMSF'ye geçmişti: O banka satışa çıkarıldı
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Trafik cezalarının artırılmasına ilişkin teklif Genel Kurulda
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Kendi aracını geri alabilmek için 480 bin lira ödedi!
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Ekspres Otobüslerle İstanbul-Ankara Yolculuğu Kısalıyor
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
Erdoğan'dan 'NTE' açıklaması: Saha herhangi bir ülkeye verilmeyecek
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
'Almanya, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda hazır' iddiası
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
İstanbul İl MEM'den lise öğrencileri için 'cuma namazı' talimatı
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
Organ bağışında e-Devlet kolaylığı: 32.500 kişi organ nakli bekliyor!
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
İçişleri'nden 'Trafik Cezalarında Yüzde 10 Tolerans'ı açıklaması
Ana sayfaHaberler Yaşam

Adı ve soyadıyla rekor kırdı: Toplam 2 bin 253 kelime

Avustralyalı kütüphaneci Laurence Watkins, mahkeme kararıyla iki kelimeden uzun bir adı yasal olarak tescil ettirerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 13:12, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 13:13
Yazdır
Adı ve soyadıyla rekor kırdı: Toplam 2 bin 253 kelime

Yeni Zelanda doğumlu Watkins, uzun süren yasal sürecin ardından dünyanın en uzun kişisel ismini kayıt altına almayı başardı.

Guinness verilerine göre 2 bin 253 benzersiz kelimeden oluşan bu isim, ekim 2025'te resmen tescil edildi.

Watkins'in adı, birkaç sayfa tutan yasal belgelerde yer alıyor ve "yaratıcılığın ve sabrın sınırlarını zorlayan" bir örnek olarak değerlendiriliyor.

Fikir nasıl doğdu

Kitaplara ve kültüre tutkuyla bağlı olan Watkins, Guinness Rekorlar Kitabı'nı okurken mevcut rekoru geçebileceğini fark etti.

Bunun üzerine, hayatında iz bırakan yazarlar, karakterler, şehirler ve dostlarından ilham alarak kelimeleri bir araya getirmeye başladı.

Her kelime sembolik bir anlam taşıyor. Watkins'in favori bölümlerinden biri olan "AZ2000" ifadesi, Arizona eyaletine ve eklemeyi planladığı kelime sayısına gönderme yapıyor.

Yasal süreç ve Guinness onayı

Watkins'in başvurusu ilk etapta kimlik sınırlarını aştığı gerekçesiyle reddedildi. Ancak kütüphaneci kararı mahkemeye taşıdı. Yüksek Mahkeme, isim uzunluğuna ilişkin açık bir yasal yasak bulunmadığını belirterek talebi kabul etti.

Bu kararın ardından Watkins'e yeni kimlik, pasaport ve doğum belgesi düzenlendi. Elektronik sistemlerde teknik uyarlamalar yapılması gerekti. Guinness World Records, süreci resmen doğrulayarak kaydı 2025 küresel listesine ekledi.

20 sayfalık isim

Watkins'in ismi resmi belgelerde 20 sayfadan fazla yer kaplıyor. Her biri tekil olmak üzere 2 bin 253 kelime içeriyor.

Önceki rekorun iki katından fazla olan bu isim; yazar, bilim insanı ve müzisyenlerin adlarını, edebi terimleri ve Watkins'in kendi uydurduğu sözcükleri barındırıyor.

Watkins, "Basit bir şeyi, yani ismi bir sanat eserine ve kolektif bir hafızaya dönüştürmek istedim" diyerek motivasyonunu anlattı.

Dijital sistemlerde yeni tartışma

Rekor, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Pek çok kişi, bu kadar uzun bir isme sahip birinin formları nasıl dolduracağı ya da banka hesabı açarken ne yapacağı konusunda merakını dile getirdi.

Avustralya yetkilileri, Watkins'in günlük hayatta adının yalnızca ilk kısmını kullandığını, tam versiyonun ise resmi belgelerde yer aldığını açıkladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber