Fatih Terim'in yeni takımını ve çıkacağı ilk maçı duyurdular!

Teknik direktör Fatih Terim'in yeni adresiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 13:45, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 13:46
Son olarak Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Shabab'ı çalıştıran ve bir süredir herhangi bir görev yapmayan Fatih Terim ile ilgili dikkat çeken haberler gündeme geldi.

Faroe Adaları'na 2-1 mağlup olan Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verilirken, ekibin başına Fatih Terim'in geçeceği iddia edilmişti.

Çekya Milli Takımı'nın genel menajeri olan Pavel Nedved, düzenlediği basın toplantısında yeni teknik direktör seçimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"EN KISA SÜREDE AÇIKLAYACAĞIZ"

Nedved, "Mart ayında oynanacak play-off maçları için teknik direktörlük görevine kim getirilecek?" sorusuna "Şimdiden söylemeye hazır değilim. Kesinlikle yoğun bir şekilde çalışacağız. Bunlar bizim için önemli maçlar. Henüz ikincilikten emin değiliz ve tüm sorumluluğumuzla yaklaşmalıyız. Kesinlikle son maçlardan daha iyi olacağız. Mümkün olan en kısa sürede bunu gerçekleştirmek istiyoruz çünkü 3 hafta içinde yeni bir milli takım kampımız olacak." cevabını verdi.

"İLETİŞİME GEÇMEK ÇOK ZOR"

Slavia Prag'ın başında olan Jindrich Trpisovsky'nin adaylardan biri olup olmadığına dair görüşü sorulan Nedved, "Slavia Prag ile sözleşmesi var. Çok kaliteli bir isim ve bize kesinlikle yardımcı olacaktır. Ancak ülkemizdeki en iyi teknik direktörlerin en iyi kulüplerde sözleşmesi var ve bu nedenle onlarla iletişime geçmek çok zor. Bunun doğru olmadığını ve kulübün onayını almamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'LE TEMAS KURDU"

Ayrıca Çekya basınından Sport, Fatih Terim'in en ciddi adaylardan biri olduğunu iddia ederken Nedved'in Al-Shabab'da sportif direktörlük yaptığı dönemde birlikte çalıştığı isimle temas kurduğu öne sürüldü.

"TERİM'İN İLK MAÇI..."

Öte yandan Çek spor medyasında çıkan haberlerde Fatih Terim'in, Çekya'nın 17 Kasım'da Celebitarık'la oynayacağı son grup maçında takımın başında olacağı aktarıldı.

AL-SHABAB GRAFİĞİ

Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan 72 yaşındaki teknik adam; 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.74'lük puan ortalaması yakalamıştı.


