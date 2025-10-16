Türkiye'nin en çok aranan numarası belli oldu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gezici kütüphaneler 1057 noktaya ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 78 gezici kütüphane ile 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayının 1057 farklı noktada vatandaşlarla buluştuğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 13:57, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 15:36
Gezici kütüphaneler 1057 noktaya ulaştı

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, gezici kütüphanelerin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bilgi ve kültürü, ülkenin en ücra köşelerine ulaştırdığını belirtti.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gezici kütüphanelerimiz, bilgiye açılan en güzel kapılarımız. 78 gezici kütüphane, 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayın. Gezici kütüphanelerimiz ile yola çıktığımız günden bu yana 1057 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk, her ay ortalama 21 bin 551 kilometre, yılda yaklaşık 250 bin kilometre yol katettik.

Köylerden kasabalara, şehirlerden yaylalara uzanan bu yolculukta çocuklarımıza okuma sevgisi kazandırdık, gençlerimizi araştırmaya teşvik ettik ve vatandaşlarımızı kültürle buluşturduk. Sadece kitap değil, umut ve bilginin ışığını da taşıdık. Dün olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da bilgi ve kültürü ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmayı sürdüreceğiz."

