Öğrencileri emekli olan öğretmenlerini kırmızı halıyla uğurladı

Trabzon'da 1982 yılında mesleğe bağlayan Motorlu Araçlar Teknolojisi Öğretmeni Bayram Aktaş, 1988 yılında eski adı Nazilli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne atandı. Aktaş, 37 yıldır görev yaptığı okulda, meslektaşları ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen törenle emekliye ayrıldı. Aktaş için düzenlenen sürpriz uğurlama etkinliğinde yıllarca görev yaptığı motor bölümüne kırmızı halı serildi.

'BİR ÖMÜR VERDİM'

Etkinlikte duygusal anlar yaşanırken, gözyaşlarına hakim olamayan Aktaş, "Benim için bu olay çok büyük bir sürpriz oldu. Herkese çok teşekkür ederim. Kolay değil, ben öğretmenliğe bir ömür verdim. Umarım kimseyi kırmadan tamamlamışımdır. En büyük keyfim de o olur zaten. Öğrencilerime elimden geldiğince yardımcı olmaya, yetiştirmeye çalıştım. Başarılı olduğuma da inanıyorum. Artık bundan sonraki yaşamımızda örgün eğitimi bitirerek, yaygın olarak sivil hayatta öğrencilerime yardımcı olmaya devam edeceğim. Çünkü öğretmenliği ve öğrencilerimi çok seviyorum" dedi.



