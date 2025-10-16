MEB ve Canva'dan protokol: 10 ilde 'tasarım atölyeleri' kurulacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sosyal medyadan 'Bungalov dolandırıcılığı' operasyonunda 6 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden "bungalov ev" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2025 18:32, Son Güncelleme : 16 Ekim 2025 18:32
Sosyal medyadan 'Bungalov dolandırıcılığı' operasyonunda 6 tutuklama

Çeşitli sosyal medya platformlarında "satılık", "kiralık" ve "gecelik kalmalık" bungalov ev ilanları vererek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 14 Ekim günü farklı illerde ikamet eden toplam 55 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

6 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Öte yandan, gözaltına alınan ya da başka suçlardan halen cezaevinde bulunan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

