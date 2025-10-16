Van'da kurdu zincirle bağlayan şahsa 81 bin 355 TL para cezası

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sosyal medyada bir kurdun yakalanmasına ve bağlanmasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi'nde bağlı halde tutulan kurt, ekipler tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erciş Şefliği'ne teslim edildi.

Kurdun tedavisi ve bakımı yapılırken, hayvana eziyet eden şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak 81 bin 355 TL idari para cezası uygulandı.