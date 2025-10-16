Batman'da apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Kardelen Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında dairede yaşayan Abdülmenaf Görnü'nün (77) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında, dumandan etkilenen 14 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.