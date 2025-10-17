AK Parti duyurdu: Yeni ekonomi paketinin ayrıntıları belli oldu
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 19 Ekim'de Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) uygulanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/2, pazar günü Türkiye'de 17 ilde, yurt dışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 42 bina ve 315 salon kullanılacak.

Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak ve soru kitapçığında sorular hem Türkçe hem de diğer dillere çevrilmiş şekilde yer alacak.

TR-YÖS/2, Türkiye saatiyle 11.15'te başlayacak

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık bulundurulacak.

Sonuçlar 14 Kasım'da açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

6 bin 4 aday başvurdu

Açıklamada sınava ilişkin görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınavın Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarındaki 15 farklı ülkede toplam 6 bin 4 adayın katılımıyla düzenleneceğini bildirdi.

Sınavın ülkenin akademik kalitesini ve güvencesini uluslararası sahada ortaya koyduğunu vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye, uluslararası alandaki nitelikli öğrenciler için daha erişilebilir, güvenilir ve tercih edilen bir eğitim merkezi haline gelmektedir. ÖSYM olarak küresel ölçekli sınav koordinasyon yeteneğimiz ve tecrübemizle ülkemizin yükseköğretimde uluslararası hedeflerine katkı sağlıyoruz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, sınav görevlilerimize kolaylıklar dilerim."

