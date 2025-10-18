YSK son kararını verdi! CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak
Takım tezgahlarında 'kiralama modeli' sanayide üretimi artıracak

İstanbul merkezli makine tedarik şirketinin geliştirdiği takım tezgahları kiralama yönteminin, sanayide yatırım maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor.

18 Ekim 2025 13:11
Takım tezgahlarında 'kiralama modeli' sanayide üretimi artıracak

Makine ve teknolojileri üzerinde 21 yıllık deneyime sahip Gökhan Çetinkaya, yönetim kurulu başkanı olduğu firma aracılığıyla, üretim tesislerinde kullanılan makineleri, kiralama yöntemiyle sektöre kazandırıyor.

Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı'nda ürünlerini sergileyen firmanın yöneticisi Çetinkaya, AA muhabirine, sanayi, medikal, savunma, havacılık, kalıp ve makine imalatı gibi sektörlerde ihtiyaç duyulan makinelerin tedarikini sağladıklarını söyledi.

Sanayide makine ve teknoloji yatırımlarının artmasıyla üretimin de arttığına değinen Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Sanayide satın alma yerine operasyonel kiralama modeli Türkiye'de ilk kez uygulanıyor. Kiralama, sektörde olmayan ama dünyada uzun süredir kullanılan model. Satın alma yüksek maliyet ve finansal yük oluşturuyor. Bu zorlukları ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Avrupa'da takım tezgahı yatırımlarının neredeyse tamamı kiralama yöntemiyle yapılıyor."

Yatırım maliyetleri düşüyor, verimlilik artıyor

Çetinkaya, yeni modelin, yatırımcılar için önemli avantajlar sunduğunu vurgulayarak, bakım ve servis gibi giderlerin öngörülebilir hale geldiğini, toplam yatırım maliyetinin ise daha ekonomik bir düzeye indiğini anlattı.

"Aldığımız ilk izlenimler mükemmel"

Modele ilgi duyulduğunu ve sektörde ciddi bir dönüşüm beklediklerinin altını çizen Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin dört bir yanında sanayinin alt kollarına yönelik makinelerin tedarikini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık üç yıldır çalışma yapıyoruz. Bugünün konusu değil. Pazar araştırması yaptık. Yatırım yapmak isteyen müşterilerle sürekli iletişim halinde bunu örnek olarak sunduk. Türkiye'nin şu anda ihtiyaç duyduğu bir model haline çevirdik. Aldığımız ilk izlenimler mükemmel. Yani satın almak isteyenler bu modeli alternatif olarak sunduğumuzda kiralamayı tercih etmeye başladı."

Çetinkaya, sistemin kısa sürede yaygınlaşacağına inandığını sözlerine ekledi.

Konya'da silah sanayisinde üretim yapan şirketin yöneticisi Enes Furkan Barut da kiralama yöntemiyle takım tezgahını firmaya kazandırdıklarını ifade ederek, "Kiralama modelinden çok memnunuz. İşlerimizi büyüttük, makine parkurumuzu da genişlettik. Şu an için bütçemizi satın almaya değil daha çok kiralama modeline ayırdık. Bu bizim için daha verimli ilerliyor." diye konuştu.


