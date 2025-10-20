Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Doğal gazda yeni dönem: İllere göre tüketim sınırı belirlenecek
Belediyelerin bütçesini etkileyecek düzenleme: Aydınlatma gideri payı artırılıyor!
Altın fiyatları nereye kadar gider? Uzman isimden öneriler
Türkiye'nin çekici ihracatı yüzde 53 arttı

Türkiye'den yılın 9 ayında 1 milyar 380 milyon 823 bin dolarlık çekici ihracatı yapıldı. En fazla çekici ihracatı 247 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
20 Ekim 2025 07:33
Türkiye'nin çekici ihracatı yüzde 53 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-eylül dönemindeki ihracatını 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artırdı.

Geçen senenin 9 aylık döneminde 903 milyon 870 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 380 milyon 823 bin dolara yükseldi.

Türkiye'den bu süreçte 53 ülkeye çekici gönderildi.

İlk sıradaki Almanya'ya ihracatta yüzde 157 artış

Sektör temsilcileri, ocak-eylül döneminde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Bu ülkeye ihracat, 2024'ün aynı aylarına kıyasla yüzde 157 artarak 96 milyon 231 bin dolardan 247 milyon 524 bin dolara çıktı. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 18'ini oluşturdu.

Sektör temsilcileri, ikinci sıradaki Birleşik Krallık'a geçen yılki seviyeyi koruyarak 177 milyon 548 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki İspanya'ya ihracat ise yüzde 40 artışla 109 milyon 879 bin dolardan 154 milyon 131 bin dolara ulaştı.

Dördüncü sırada yer alan Slovenya'ya ocak-eylül dönemindeki çekici ihracatı yüzde 141'lik artışla 59 milyon 203 bin dolardan 142 milyon 714 bin dolara yükseldi.

Belçika'ya çekici ihracatı 140 milyon dolara yaklaştı

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 76 milyon dolarlık ihracat yapılan Belçika'ya bu yılın aynı döneminde yüzde 84'lük yükselişle 139 milyon 841 bin dolarlık çekici gönderildi.

En çok ürün gönderilen 6. ülke olan Fransa'ya çekici ihracatı 9 ayda yüzde 103 artışla 49 milyon 884 bin dolardan 101 milyon 427 bin dolara çıktı.

Çekici ihracatında Polonya 75 milyon 558 bin dolarla 7'nci, İtalya 67 milyon 645 bin dolarla 8'inci, Norveç 35 milyon 77 bin dolarla 9'uncu ve Romanya da 32 milyon 137 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

