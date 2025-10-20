İstanbul'da akşam trafiği yüzde 78'e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar yükseldi. Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışında sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.