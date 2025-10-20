İstanbul'da akşam trafiği yüzde 78'e ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 78 olarak ölçüldü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 20:32, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 21:05
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar yükseldi. Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışında sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.