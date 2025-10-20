Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 10:22, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 10:32
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 5 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit etti.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri de Demircihalil köyündeki denetimlerinde bir minibüste 7 düzensiz göçmen yakaladı.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.