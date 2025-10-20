Yurt dışı ÜFE eylülde arttı

Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
Togg'a 5G geliyor: Yapay zeka ile kişiye özel tarife dönemi!
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
'Makam aracını boş gönderen' Sağlık Müdürüne çifte soruşturma
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Öğretmene demir sopalı saldırı: Saldırgan tutuklandı, öğretmen görevi bıraktı
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
Türkiye'de ilk ve tek: Usta açığını kapatacak iş garantili bölüm!
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
AK Partili Çelik'ten Terörsüz Türkiye sürecinde 'sabotaj' uyarısı
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Türkiye'nin en iyi üniversiteleri listesi belli oldu
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Asgari Ücret gündemli ilk toplantı: İşçi sendikaları komisyona katılmayacağız diyor!
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
Aile Kart uygulaması başladı: Sosyal yardımlar tek kartta toplanıyor
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
300'den fazla istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
TBMM'de yoğun mesai: Sayıştay üyeliği ve bütçe maratonu gündemde
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ünlü isimlerin uyuşturucu soruşturması: 6 ayda bir tahlil verecekler
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Yurt dışı ÜFE eylülde arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,01, yıllık bazda yüzde 27,71 artış gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 11:01, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 11:11
Yazdır
Yurt dışı ÜFE eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,01, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 27,55, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,19 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,06, imalatta yüzde 27,72 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara mallarında yüzde 24,54, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 33,5, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,45, enerjide yüzde 22,76 ve sermaye mallarında yüzde 26,91 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,49, imalatta yüzde 2,01 artış olarak hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında, ara mallarında yüzde 1,84, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,41, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,75, enerjide yüzde 3,39 ve sermaye mallarında yüzde 1,26 artış görüldü.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber