Bursa'da 2 kardeşin öldüğü silahlı kavganın 2 sanığına 25'er yıl hapis cezası

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet ve Mehmet Güngen, tutuksuz sanık Kemal Güngen ve taraf avukatları katıldı.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanıklar beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Muhammet ve Mehmet Güngen'e "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı hükmettiği müebbet hapis cezasını, takdir indirimiyle 25'er yıla düşürdü.

Heyet, Kemal Güngen'in ise beraatına hükmetti.

Geçen yıl mayıs ayında meydana gelen olayda, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yenidere Mahallesi'nde, Ahmet Gitmez (42) ile kardeşi Özkan Gitmez (37) evlerine giderken aralarında daha önceden husumet bulunan enişteleri Mehmet Güngen ile karşılaşmıştı.

Mehmet Güngen'in kardeşleri Muhammet ve Kemal Güngen'in de olay yerine gelmesiyle iki grup arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışmasının büyümesi üzerine iki grup silahlarla birbirlerine ateş etmiş, Ahmet ile kardeşi Özkan Gitmez hayatını kaybetmişti.