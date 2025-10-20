Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Mısır'dan, Gazze'de ateşkes anlaşmasına uyulması çağrısı

Mısır, İsrail ve Hamas'ın, Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasına uyması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Bedr Abdulati, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefonda görüştü.

Abdulati, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tarafların uymalarının son derece önemli olduğunu kaydetti.

Anlaşmaya uyulmasının, ateşkesin sağlamlaştırılması ve saldırıların kalıcı bir şekilde son bulması için temel bir adım niteliğinde olduğunu ifade eden Abdulati ayrıca Gazze Şeridi'ne insani yardım malzemelerinin tam olarak ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Abdulati, Fransız ve Danimarkalı mevkidaşları ile görüşmesinde Gazze'nin yeninden imarı için gelecek ay Mısır'da düzenlenmesi planlanan Gazze'nin Yeniden İmarı Konferansı'nın hazırlıklarını ele aldı.

Filistin halkının haklarını koruyan kapsamlı bir vizyon çerçevesinde, Gazze'nin yeniden inşası planlarının mümkün olan en kısa sürede uygulamaya konulmasının önemine dikkati çeken Abdulati, bunun geçen mart ayında kabul edilen "Arap-İslam yeniden inşa" ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barış planı çerçevesinde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Abdulati, Avrupa ülkelerine de konferansa aktif katılım sağlamaları çağrısında bulundu.

Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde Filistinlileri yerinden etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasını öngören "Arap Planı" kabul edilmiş ve planın maliyetinin 5 yıla yayılarak yaklaşık 53 milyar dolar olacağı belirtilmişti.

Fransa ve Danimarka dışişleri bakanları da "Mısır'ın bölgede istikrarın sağlanması için harcadığı çabalara tam destek verdiğini" ifade ederek, Gazze'nin yeniden imarı için düzenlenecek uluslararası konferansa hazırlıklar bağlamında Mısır ile koordinasyonun sürdürülmesi yönündeki arzularını dile getirdi.

İsrail askerlerinin, bu sabah ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli daha yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu da Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, harita üzerinde çizilen fakat sahada neresi olduğu net belli olmayan "sarı hattı" geçtiği öne sürülen Filistinlilere ateş açtığını duyurmuştu.

Gazze hükümeti, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de ilan edilen ateşkes kararından bu yana 80 ihlal gerçekleştirdiğini, bu saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve en az 230 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

