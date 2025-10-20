Adıyaman tütününde sıkıntı: Ak Partili Vekil Alkayış'tan üreticilere güvence

İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Kiralık Evlerde Yüksek Maliyetler Kiracıları Zorluyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
'Dur' ihtarına uymayanlar, yeni kanunla 200 bin lira ödeyecek
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
MEB'in lise eğitimi için 2+2 önerisine Erdoğan'dan onay çıkmadı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Adıyaman tütününde sıkıntı: Ak Partili Vekil Alkayış'tan üreticilere güvence

AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, kentte tütün alıcı firmalar ile üreticiler arasında yaşanan teslim alma süreçlerindeki aksaklıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkayış, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Uğur Yalçın ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirterek, üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için gerekli tüm girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 17:50, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 18:02
Yazdır
Adıyaman tütününde sıkıntı: Ak Partili Vekil Alkayış'tan üreticilere güvence


Son günlerde Adıyaman'da tütün alım süreçlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa ALKAYIŞ, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Sn. Uğur Yalçın ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Adıyaman'da üreticilerimizin alın teriyle ekmiş oldukları tütünlerin, alıcı firmalar ile üreticiler arasında teslim alma sürecinde çeşitli aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Bu kapsamda Tütün ve Alkol Dairesi Başkanımız Sn. Uğur Yalçın ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Tütün üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır."

ALKAYIŞ, tütünün Adıyaman ekonomisindeki önemine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Tütün, Adıyaman'ımızın en önemli geçim kaynaklarından biridir. Üreticilerimizin büyük emeklerle hasat ettiği bu değerli ürün, şehrimizin kültürel ve ekonomik kimliğinin de bir parçasıdır. Teslimat süreçlerinde yaşanan tüm problemler kısa sürede çözüme kavuşacak, hiçbir üreticimiz mağdur edilmeyecektir."

Saha çalışmaları ve iletişim hakkında da bilgi veren ALKAYIŞ:
"Bu süreçte Ziraat Odası başkanlarımız ve üreticilerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Üreticilerimiz müsterih olsunlar; tütün Adıyaman için her zaman öncelikli gündem maddelerimizden biri olmuştur ve olmaya devam edecektir. Her zaman olduğu gibi bugün de tütün üreticilerimizin ve çiftçimizin yanındayız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber