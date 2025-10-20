TIR'ın otomobile çarptığı kazada 1 ölü, 1 yaralı

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde istasyondan yola çıkan otomobilin TIR'ın çarpmasının ardından sürüklenmesi yer aldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde meydana geldi. İ.C.'nin kullandığı 38 TU 563 plakalı TIR, akaryakıt istasyonundan çıkan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 03 AAR 699 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki M.S. hayatını kaybetti, Sivas'ın Suşehri ilçesinde görevli Uzman Çavuş Mert Alkın (23) ise yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Alkın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

