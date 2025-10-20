Bakan Tekin: Mazlumun yanında duran bir gençlik yetiştirmek istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Özdemir Gürocak İlkokulu'nda düzenlenen ve geliri Gazze'ye bağışlanacak "Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesi"ne katıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen kermeste yiyecek, içecek ve takı stantlarını gezen Tekin, öğrencilerle ilgilendi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyareti sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tekin, önceki eğitim öğretim yılı başında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla yeni bir program başlattıklarını, bu programın özünün dünyada barışı ve demokrasiyi egemen, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı daim kılmak üzere kurgulandığını belirtti.

"'Erdem-değer-eylem modeli' kapsamında biz, kendi içinde barışık, toplumu ve dünyayla barışık, dünyada demokrasiyi, huzuru, adaleti isteyen, insan haklarına saygılı ve dünyanın neresinde olursa olsun hakkı ihlal edilmiş mazlumların yanında duran bir dünya gençliği yetiştirmek istiyoruz inşallah. Bu yönümüzle hem kendi çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda katkı sunmak hem de dünyada eğitim öğretim sistemlerinin bugünlerde ıskaladığı, atladığı.... Atladığını, ıskaladığını nereden anlıyoruz? Eğer atlamasaydı, dünyada bugün Filistin'de 60 binden fazla insanımız şehit edilmemiş olurdu. Dünyanın birçok bölgesinde, Ukrayna'dan uzak Asya'ya kadar birçok bölgede savaştan, insan hakları ihlallerinden bahsetmemiş olurduk. Demek ki bu kuşakları biz yetiştiriyoruz eğitimciler olarak. Demek ki bir yerde bir eksik yapıyoruz."

"Diğer illerimizde de bunun yapılmasını arzu ediyoruz"

Geçen yıl eğitim öğretimi "Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması" temasıyla başlattıklarını anımsatan Tekin, bu yıl ise çocukların Gazze'de yaşananları, İsrail zulmünü unutmaması adına bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Bugün, Gazze'nin yeniden inşası, oradaki yetişkin ve çocukların temel hak ve hürriyetlerini yaşayabilecekleri, barınabilecekleri ve eğitim öğretim alabilecekleri bir "vatan" inşa edebilmek için üzerlerine düşeni yapmak istediklerini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Okullarımızda böyle bir gönüllülük kermesi etkinliği başlattık. Bunun ilk örneği Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Diğer illerimizde de okullarımızda gönüllü olarak bunun yapılmasını arzu ediyoruz. Dediğim gibi bu bir taraftan dünyada zulüm altında temel hak ve hürriyetleri elinden alınmış olarak yaşayan insanlara, çocuklara destek olarak bir insanlık borcumuz, diğer taraftan Türk insanına, Türk devlet geleneğine yakışır bir davranış, atalarımızın, dedelerimizin çizdiği, bize miras bıraktığı, dünyada mazlumun yanında yer alma geleneğimizin bir devamı."

Tekin, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi, taleplerini dinledi.