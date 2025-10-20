Takla atan ekip aracındaki 3 polis memuru yaralandı

Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirterek, "3 kahraman polisimizin genel durumu iyi. İnşallah en kısa sürede taburcu olacaklar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yaralı polis memurlarını ziyaret etti ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'dan bilgi aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

