Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün Beşiktaş Belediyesinden usulsüz ihale aldığı iddiası

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 40'ı tutuklu 200 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediyesinde yapılan bazı ihalelere yaklaşık maliyetin usulsüz hazırlanması gibi çeşitli yöntemlerle fesat karıştırıldığı anlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 21:37, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 22:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 40'ı tutuklu 200 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, şüphelilerden Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi talep edildi.

İddianamede yer alan eylemlerin ilkinde, Beşiktaş Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs, minibüs ve servis aracı kiralama ihalesinin yaklaşık maliyetinin usule aykırı olarak hazırlandığı, yaklaşık maliyetin gizliliği, eşitlik ve rekabet ilkelerini ortadan kaldırmak suretiyle fesat karıştırıldığı ve suç örgütü elebaşı olduğu değerlendiren Aktaş ve örgüt yöneticisi Baki Nugay'ın kazanmasının sağlandığı belirtildi.

İkinci eylemde ise toplam bedeli 98 milyon 46 bin lira olan, Beşiktaş Belediyesi hizmetlerinde kullanılmak üzere otobüs, minibüs ve servis aracı kiralama ihalesine ilişkin tespitlere yer verilen iddianamede, şüpheli Aziz İhsan Aktaş ve Fahri Aksoy'un organizesinde "Sudem Organizasyon ile Red İnşaat ve Mediplast Plastik Turizm" isimli firma adına sunulan sahte yaklaşık maliyet fiyat teklifleriyle yaklaşık maliyetin belirlendiği belirtildi.

İddianamede, yapılan değişikliklere rağmen, ihaleyi alan firmanın yaklaşık maliyete yakın teklif atması nedeniyle bu firmanın yaklaşık maliyetten haberdar olduğu değerlendirildi.

Şüpheliler Aktaş ve Aksoy'un eşitlik ile rekabet ilkelerini ortadan kaldırmak suretiyle fesat karıştırdıkları tespit edilen ihaleyi, örgüt üyesi şüpheli Hamit Ünal adına kayıtlı, suç örgütüne ait "Barka Atık Yönetimi Taşımacılık Mühendislik Mimarlık ve Proje Danışmanlık LTD ŞTİ"nin almasını sağladıkları ifade edildi.

İddianamede ihale komisyonu üyesi 5 şüphelinin, yaklaşık maliyet fiyat teklifi alınanlar ile ihaleye katılan firmalar arasındaki bağı ve usulsüzlükleri basit bir araştırmayla tespit edebilecekken suç örgütüne ait firmanın ihaleyi kazanmasını sağladıkları kaydedildi. Böylece, 5 şüphelinin ihaleye fesat karıştırma suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği aktarıldı.

Pazarlık usulüyle yapılan Beşiktaş Belediyesi araç kiralama hizmeti alımı ihalesinin anlatıldığı üçüncü eylemde, yaklaşık maliyet fiyat teklifleri üzerinde yer alanlar ile firma yetkilerinden alınan imzaların uyuşmadığı tespitine yer verilen iddianamede, pazarlık usulüyle yapılacak ihaleye örgüt elebaşı Aktaş'a ait 2 firma ile Fahri Aksoy'a ait firmanın davet edildiği, ihalenin örgüt üyesi olarak değerlendirilen şüpheliler Tekin Aktaş ve Ramazan Murat Aktaş adına kayıtlı şirketin kazandığı ifade edildi.

Açık ihale usulüyle yapılan, 148 milyon 878 bin liralık 252 araç kiralama hizmet alımı ihalesini içeren dördüncü eylemde, hak ediş dosyası incelendiğinde şüpheli Fahri Aksoy ve Mükerrem Sağlam'ın da çalıştırılan personel listesinde yer aldığına dikkati çekilen iddianamede, bu şüphelilerin gerçekte çalışmamalarına rağmen çalışmış gibi gösterildiği ve adlarına hak ediş düzenlendiği vurgulandı.

Şüpheliler Aktaş ve Fahri Aksoy'un organizesinde, Aksoy'a ait firmalar adına sunulan sahte yaklaşık maliyet fiyat teklifleriyle yaklaşık maliyetin belirlendiği, ikisi dışında geçerli teklif bulunmayan ve rekabet ortamı oluşmayan ihaleye eşitlik ilkesini ortadan kaldırmak suretiyle fesat karıştırıldığı aktarılan iddianamede, belediyenin yemek hizmeti alımı ihalesinin incelendiği 5. eyleme de yer verildi.

İddianamede, yaklaşık maliyet fiyat teklifleri üzerinde yer alanlar ile firma yetkilerinden alınan imzaların uyuşmadığı, firmalar adına sunulan sahte yaklaşık maliyet fiyat teklifleri ile yaklaşık maliyetin belirlendiği, bir teklif dışında rekabet ortamı oluşmayan ihaleye, yaklaşık maliyetin gizliliği ilkesini ortadan kaldırmak suretiyle fesat karıştırıldığı tespiti yer aldı.

İddianamede anlatılan altıncı eylemde, akaryakıt ve akaryakıt katkısı alımı için ihalenin açık usulle yapıldığı, Aziz İhsan Aktaş'ın, Aksoy'u da devre dışı bırakıp, ihale süreçlerini kendi organizesinde yürüttüğü, şüpheli Aktaş'ın yaklaşık maliyet fiyat tekliflerini, teklif alınacak firmaları veya pazarlığa davet edilecek firmaları belirlediği anlatıldı.

Bu ihalede de birisinin dışında başka bir teklif bulunmadığı için rekabet ortamının oluşmadığının altı çizilen iddianamede, 2022 ile 2024'te yapılan motorin ve akaryakıt ihalelerinin incelendiği, 7-8-9-10. eylemlerde yer alan ihalelere de çeşitli yöntemlerle fesat karıştırıldığına işaret edildi.

İddianamede, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı şüpheli Rıza Akpolat'ın, Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve ihale danışmanı Mustafa Mutlu üzerinden bazı ihale süreçlerini koordine ettiği de aktarıldı.

