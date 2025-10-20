İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Bakan Kurum 'çok yakında' diyerek paylaştı: 500 bin yeni anahtar yolda
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Suriyelilerin dönmesi çare olmadı: Boş ev sayısı arttı, kiralar zamlandı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
Kira yükü ağırlaştı: Bankalar taşınma kredisi vermeye başladı
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
İhsan Aktaş soruşturmasında belediye başkanlarına istenen cezalar
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
HSK 2025 mazeret kararnamesini duyurdu: Son başvuru tarihi 24 Ekim
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Torba kanuna eklendi: GSS borçlarına yeni tahsilat düzenlemesi
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Borsa günü yüzde 2,70 değer kazancıyla tamamladı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakanlık açıkladı: 7 ilde 319 konut ve 197 iş yeri satışta
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Bakan Tekin açıkladı: MEB'de teftiş sistemi değişiyor!
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Yeni nesil nafaka: Boşandığı eşine kedileri için nafaka ödeyecek
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
Engelli hastaya hakaret edip kalem fırlatan doktora soruşturma
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
İddia: 3 yaşındaki çocuk, kreşte öğretmeni tarafından ısırıldı
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Ömer Çelik: CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket ediyor
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Uraloğlu: Ulaşım yatırımları, Türkiye'nin kalkınma lokomotifidir
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
Yerlikaya: Kardeşliğimize musallat olan aparatlara kesinlikle yer yoktur
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
AR-GE'ye geçen yıl 651,8 milyar lira harcandı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı: Canına mal oldu
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
Erdoğan: Türk soylular 'yabancı' sayılmayacak
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan şüpheli etkisiz hale getirildi
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan 9 ayda 427 bin firmaya 2,1 milyar lira ceza
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
EDS Sisteminde Değişiklik: Belediyelere Aktarılan Pay Sınırlandırılıyor
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Erdoğan'dan Tufan Erhürman'a tebrik mesajı
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
Devlet Bahçeli: KKTC acilen Türkiye'ye katılmalıdır!
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Küresel Çip Krizi Kapıda: Otomobil Fiyatları Artabilir!
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Cevdet Yılmaz: Kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını diliyoruz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

İzmir'in Tire ilçesinde bir şahıs, evde tartıştığı oğlu ve eşini av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Saçmaların isabet ettiği genç hayatını kaybederken, anne ise ağır yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Ekim 2025 22:53, Son Güncelleme : 20 Ekim 2025 22:53
Yazdır
İzmir'de aile faciası: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı

Olay akşam saatlerinde Tire ilçesi Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.K. (55) ile oğlu Aşkın Kaya (28) ve eşi Gülşen Kaya (50) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen baba Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna, ardından eşine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan anne Gülşen Kaya ise ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Ş.K.'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber