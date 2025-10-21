İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka bir metrobüs arkadan çarptı. Kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Ekim 2025 10:39, Son Güncelleme : 21 Ekim 2025 10:44
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy'de metrobüsler kaza yaptı.
Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında ilerleyen iki metrobüsten biri diğerine arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpan metrobüste yaralanan bir yolcuyu, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.