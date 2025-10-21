Bahçeli: KKTC Türkiye'ye katılmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

"HAKİKAT NEREDEYSE BİZ ORADAYIZ"

Hakikati söylemekten tereddüt gösteremeyeceklerinin altını çizen Bahçeli, "Hakikat neredeyse biz oradayız. Açık ve açıklayıcı sözlerimizi eğmeden bükmeden seslendirmekten vazgeçmeyeceğiz. MHP'nin sözü dobra ve donanımlıdır." dedi.

"KIBRIS TÜRK'TÜR, TÜRK'ÜN ÖZ VATANIDIR"

Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır." diye konuştu.

"KKTC SEÇİMİ AZ KATILIMLA YAPILDI"

Bahçeli şöyle devam etti:

"KKTC'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Seçim sonucu açıklanmış olsa dahi parlamento acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceği ilan edilmeli Türkiye'ye katılım kararı alınmalıdır. Meselenin demokratik haklarla alakası yoktur.

"MESELE VATAN, BEKA, ONUR VE ŞEREF MESELESİDİR"

Mesele vatan, güvenlik, beka, onur ve şeref meselesidir. Federasyona dümen kırmak demek milli ve hukuki kazanımları tırpanlamak demektir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur. Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs Türk milletinin can damarıdır. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır. Bu kapsamda Kıbrıs Türk'tür hep de böyle kalacaktır.

"81 DÜZCE'DEN SONRA 82'NİN KKTC OLMASI ARTIK HAYAT MEMAT KONUSU"

KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir. Biz Kıbrıs'a bakınca vatan görüyoruz. Biz Kıbrıs denildi mi akan suları durduruyoruz."

GAZZE'DE ATEŞKES İHLALİ

Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese de değinen MHP lideri Bahçeli, İsrail'in dünya barışına doğrultulmuş siyonist silah olduğunu söyledi.

Bahçeli "Geçici ateşkes kararı henüz kalıcı ve kesin bir bağlayıcılığa kavuşamamış İsrail'in ateşkes ilhalleri görülmeye başlamıştır. İsrail'e güven duyulmayacağı malum olsa da temennimiz kalıcı ateşkesin teminidir." ifadelerini kullandı.