Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bakan Yerlikaya'dan 'Narkokapan Mersin' operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen "Narkokapan Mersin" operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 370 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Yerlikaya, İl Emniyet Müdürlüğü'nde yaptığı basın açıklamasında, Mersin'de vatandaşların hayatına kasteden zehir tacirlerine karşı geniş kapsamlı operasyon düzenlediklerini belirtti.

Operasyonun adının "Narkokapan Mersin" olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Bu operasyonda hedefimizde, organize suç örgütleri ve 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük." diye konuştu.

Yerlikaya, şafak vaktinde operasyonun "düğmesine basıldığını" ifade ederek, Mersin merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ve 1 helikopterin yer aldığını bildirdi.

Operasyonun devam ettiğini dile getiren Yerlikaya, "Eş zamanlı olarak 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik, 370 şüpheli şahsı bu vakte kadar gözaltına aldık. Halen operasyonumuz sürüyor." dedi.

- "Uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir"

Mersin'in, Akdeniz'de bulunan en önemli liman kentlerinden biri ve ülkenin stratejik kapısı olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Bugün bu şehir, Bakanlığımızın uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kapsamlı ve organize hamlelerinden birine sahne olmuştur. Şunu özellikle belirtmek isterim, uyuşturucuyla mücadele, organize suçlarla mücadelenin ikiz cephesidir. Finansman kaynakları, yöntemleri, hedefleri çoğu zaman ortaktır. Gençlerimizi hedef alır, toplumun direncini kırmaya çalışır. Bu yüzden bizim mücadelemiz de çok boyutludur. Hem arzla hem taleple aynı anda savaş veriyoruz. Üreticiye, taşıyıcıya, depocuya, torbacısına, baronuna, bu zincirin her halkasıyla aynı kararlılıkla mücadele ediyoruz."

- "Suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz"

Yerlikaya, sadece sokakta değil siber dünyanın karanlık ağlarında da 7 gün 24 saat iş başında olduklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık mücadelemizi yeni güvenlik konseptleriyle yürütüyoruz. Siber devriyeler, dijital istihbarat analizleri, veri tabanlı hedefleme ve yapay zeka destekli risk haritalarıyla suç ağlarının her hamlesini önceden okuyoruz. Dijital mecralarda, 'dark web'de, şifreli mesajlaşma platformlarında, kripto para transferlerinde iz sürüyor, bıraktıkları her dijital izi takip ediyoruz. Evet, suç odakları yöntem değiştiriyor ama biz de kendimizi her gün yeniliyoruz. Siber devriyelerimizin, veri analitiği ve dijital istihbarat kabiliyetlerini sürekli güncelliyoruz ve bu stratejinin başarısını, sahadaki somut sonuçlar gösteriyor."

Bu Kabine döneminde uyuşturucuya yönelik operasyonlarda 89 bin 69 zehir tacirinin tutuklandığını, 217 ton uyuşturucu ve 246 milyon uyuşturucu hap ele geçirildiğini paylaşan Yerlikaya, bu süreçte 331 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini vurguladı.

Yerlikaya, "Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Güvenlik teşkilatlarımızın alın terinin kaydıdır. Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine, er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız, bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya, operasyonda emeği geçen kurumlara ve personele teşekkür etti.

