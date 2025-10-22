e-Devlet uluslararası ilgi görüyor: 10 ülkeye ihracı gündemde
Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Makas' atanlara rekor cezalar geliyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beşiktaş'ta makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü Y.C.K.'nin yakalandığını ve idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik hazırlanan yeni trafik kanunu teklifindeki ağır cezai düzenlemelere dikkat çekti. Teklife göre, makas atan sürücülere 90 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün süreyle trafikten men edilecek.

Haber Giriş : 22 Ekim 2025 22:50, Son Güncelleme : 22 Ekim 2025 22:55
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsünün yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan motosiklet sürücüsü Y.C.K'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandığını belirtti.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere yönelik yeni trafik kanunu teklifindeki düzenlemeye dikkati çeken Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mevcut kanunda makas atan sürücülerin ne ehliyeti alınıyor ne de araçları trafikten men ediliyor. Bu ceza caydırıcı olabilir mi? 2024 yılında makas atan sürücüler yüzünden 128 trafik kazası meydana geldi. 5 canımızı yitirdik. 218 vatandaşımız da yaralandı. Bu kabul edilemez. Yeni trafik kanunu teklifine göre, makas atan sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız."

Yerlikaya'nın paylaşımında, makas atan sürücünün yakalanmasına ilişkin görüntüler de yer aldı.

