Alaşehir'de kontrolden çıkan kamyonet dehşet saçtı: 2 ölü

Kaza, saat 17.30 sıralarında Denizli-İzmir karayolu üzerindeki Kavaklıdere kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Göksen (39) yönetimindeki 45 Y 8708 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen kamyonet, karşı şeride geçerek Salihli istikametine seyir halinde olan 20 AFU 681 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Göksen (39) ile aynı araçta bulunan E.Ş. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Ali Çoban (31) ve yolcu Fatma Çoban (33) hafif, Dilek Cengiz (50) ise ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.