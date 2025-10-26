Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüşecek

Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi. Terör örgütü PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldı.

Kuzey Irak'ta açıklama yapan örgüt, Türkiye'deki faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

Siyasiler bu kararla birlikte terörün tasfiyesinde önemli bir adım atıldığına işaret ediyor.

ERDOĞAN, DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetiyle bir araya geleceği bildirildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, görüşmenin 30 Ekim Perşembe günü yapılacağı kaydedildi.

Görüşmenin saati henüz açıklanmadı.

ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME OLACAK

Bu görüşme ile heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşmesi olacak.

Heyet daha önce 10 Nisan'da ve 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti.



