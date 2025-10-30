Serik'te 200 metrelik bayrakla 'Cumhuriyet' yürüyüşü
Antalya'nın Serik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı 200 metrelik Türk bayrağıyla yapılan kortej yürüyüşü ve fener alayı, ardından gerçekleşen konserlerle kutlandı.
Serik'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında dün akşam yüzlerce vatandaşın katılımıyla toptancı hali önünden başlayıp, Çınaraltı Meydanı'na kadar süren fener alayı düzenlendi.
200 metrelik Türk bayrağının taşındığı yürüyüşe katılanlar marşlar ve sloganlarla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.
Meşalelerle aydınlanan yürüyüş, yerel sanatçıların sahne aldığı konserlerle kutlandı. Alanı dolduran kalabalık şarkılara eşlik ederek bayramın coşkusunu yaşadı.