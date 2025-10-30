MSB: 20 Eurofighter projesinin bedeli 5,4 milyar sterlindir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısında savunma ve güvenlik gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıda, Türkiye'nin hem ulusal hem bölgesel ölçekte yürüttüğü stratejik adımlar ve gelişmeler kamuoyuna aktarıldı.

️ Eurofighter Typhoon Tedariki: 5,4 Milyar Sterlinlik Anlaşma

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın harekat ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni üretim Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki kapsamında 27 Ekim 2025 tarihinde Birleşik Krallık ile sözleşme imzalandı.

Sözleşme, 20 adet yeni üretim Eurofighter Typhoon uçağı, uçaklara ait görev ekipmanları ve çeşitli mühimmatları kapsıyor. Projenin toplam bedelinin yaklaşık 5,4 milyar İngiliz Sterlini olduğu bildirildi.

Bakanlık ayrıca, Katar ve Umman'dan yapılacak ilave Eurofighter tedariki için yürütülen teknik çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Bu alımın, Türk Hava Kuvvetleri'nin caydırıcılık kapasitesini artıracağı ve hava üstünlüğü alanında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacağı değerlendiriliyor.

Gazze Görev Gücü İçin Diplomatik ve Askeri İstişareler Sürüyor

MSB açıklamasında, Gazze'de bir görev gücü oluşturulmasına yönelik uluslararası temasların devam ettiği vurgulandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, devletin ilgili kurumlarıyla koordineli bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilerek, Türkiye'nin ateşkes sürecinin mimarlarından biri olarak hem diplomatik hem de askeri düzeyde aktif istişare yürüttüğü ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bölgesel barış ve istikrarın tesisi için üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiği ve insani yardımların etkin şekilde ulaştırılması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Suriye'de Ortak Eğitim ve Güvenlik İş Birliği

Bakanlık, Suriye Hükümeti'nin yeniden yapılanma sürecinde istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabalarını desteklediklerini belirtti.

13 Ağustos 2025'te imzalanan "Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası" kapsamında, Suriye ordusunun savunma ve güvenlik kapasitesini artırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek faaliyetlerinin sürdüğü açıklandı.

Bu kapsamda, Suriye Ordusu birliklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kışla ve eğitim alanlarında askeri eğitimlere başladığı bildirildi.

MSB ayrıca, terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu konusunun dikkatle ve hassasiyetle takip edildiğini duyurdu.

PKK'nın Fesih Süreci Dikkatle Takip Ediliyor

Bakanlık, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih sürecinin devletin ilgili kurumları tarafından büyük bir dikkatle yönetildiğini vurguladı.

Sürecin, terörün tamamen ortadan kaldırılması ve bölgesel güvenlik ortamının kalıcı hale getirilmesi hedefiyle yürütüldüğü kaydedildi.

MSB, bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetlerin, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve bölgesel istikrar politikalarıyla uyumlu şekilde ilerlediğini ifade etti.

Zekeriya ELTİMUR