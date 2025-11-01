Sındırgı depreminin hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sındırgı depreminin ardından tüm yapıların tekrar tarandığını, 32 bin bağımsız birimde başlatılan hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğu tespit edildi.

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin bir ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız." dedi.