Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomobil pazarı, Ocak-Ekim 2025 döneminde satışlarını geçen yıla göre %10,98 artırarak 833 bin 382 adede ulaştı. Satış listesinin ilk sıralarında yerli üretim modeller damga vurdu; Renault Clio (38.097 adet) ve Megane Sedan (37.322 adet) ilk iki sırayı alarak pazarın %9'unu temsil etti. En çok satan ilk 10 modelin 8'i Türkiye'deki fabrikalarda üretilen araçlardan oluştu.

Haber Giriş : 10 Kasım 2025 09:45, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 09:45
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri

Türkiye'de otomobil pazarı yüksek faiz ortamına rağmen büyümesini sürdürürken; Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin verilerine göre Ocak-Ekim 2025 döneminde toplam otomobil satışları 833 bin 382 adet oldu. Satışlarda geçen yılın aynı dönemine göre %10,98 artış yaşandı.

EN ÇOK SATILAN MODELLER

İlk 10 ayda otomobil severlerin en çok aldıkları modeller ve pazardan aldıkları pay ise şöyle sıralandı:

1-Renault Clio: 38 bin 97 adet (%4,57)

2-Renault Megane Sedan: 37 bin 322 adet (%4,48)

3-Fiat Egea Sedan: 36 bin 119 adet (%4,33)

4-Toyota Corolla: 27 bin 878 adet (%3,35)

5-Tesla Model Y: 27 bin 420 adet (%3,29)

6-Togg T10X: 23 bin 754 adet (%2,85)

7-BYD Seal U: 23 bin 521 adet (%2,82)

8-Fiat Egea Cross: 22 bin 420 adet (%2,69)

9-Toyota C-HR: 19 bin 786 adet (%2,37)

10-Hyundai i20: 18 bin 785 adet (%2,25)

11-Dacia Sandero Stepway: 17 bin 826 (%2,14)

12-Citroen C4X: 17 bin 799 (%2,13)

13-Peugeot 2008: 17 bin 758 (%2,13)

14-Volkswagen T-Roc: 17 bin 313 (%2,08)

(Listede, toplam pazardan %2 ve üzerinde pay alan modeller sıralanmıştır.)

İLK 10'DA 8 YERLİ ÜRETİM

10 aylık dönemde en çok satan modellerde "Tesla Model Y" ve "BYD Seal U" haricindeki araçların, Türkiye'deki fabrikalarda üretilen modeller olması dikkat çekiyor.

Bursa'da üretilen Renault Megane ve Clio, toplam pazardan %9,05 pay alarak otomobil severlerin zirvedeki tercihleri oldu.

EKİM RAKAMLARI

Bu arada sadece ekim verileri dikkate alındığında otomobil satışları %19,87 oranında arttı ve 90 bin 695 adet olarak gerçekleşti. Ekim ayı satışlarında Volkswagen'in Taigo modeli, sürpriz yaparak Megane ve Clio'yu geçti ve 4 bin 111 adet ile ilk sırada yer aldı.

10 aylık satışlarda 10'uncu sırada yer alan Hyundai i20, ekim ayı satışlarında 4'üncü sıraya yükseldi.

Ocak-Ekim 2025 döneminde ilk 5'e giren Tesla Model Y'nin ekim ayında herhangi bir satış bildirmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Ö. Faruk Bingöl

