İndirimli sıfır araç tuzaklarına dikkat!

İddiaya göre şüpheliler, sıfır araçları tüketicilere indirimli satacaklarını söyleyerek vatandaşları ikna etti. Satış işlemi 'rent a car/filo satışı' gibi gösterilirken, bu aşamadan önce de alıcılardan kapora talep edildi.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı sıfır araçları yetkili bayilerin dışında galerilerin satamayacağına yönelik düzenleme yapmış, 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirmişti. Ancak araç kiralama şirketleri için böyle bir sınırlama yok. O nedenle bu firmaları araya koyup böyle bir hileye gidilebilir diye düşünmüş." dedi.

"Bilmedikleri belgeleri, sözleşmeleri okumadıkları takdirde de imzalamasınlar"

Ağaoğlu, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Soruşturmadan, araştırmadan kimsenin hesabına para gönderilmemeli. Gönderildiği takdirde de mağduriyet yaşanma ihtimali çok yüksek. Şu anda bu gibi durumlarda vatandaşın yapabileceği tek şey cumhuriyet savcılığına başvurmak ve para gönderdiğinin belgesini ekleyerek şikayetçi olmak. Cumhuriyet savcılığı bankadan gerekli bilgileri alır, irtibat kurduğu telefon numarasının kime ait olduğunu tespit eder. Soruşturma sonucunda faile ulaşabilirse hakkında ceza davası açılmasını sağlayabilir. Tüketiciler bilmediği, görmediği insanlara cazip vaatlere kanarak asla para göndermesin, kişisel bilgilerini ve özellikle finansal verilerini aktarmasın. Bilmedikleri belgeleri, sözleşmeleri okumadıkları takdirde de imzalamasınlar."

Kapora gönderilirken sözleşme yapılması gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Sözleşme yapılmalı, teslim şartları, verilen ürün ve hizmetin ne olacağı yazılmalı. Yazılı sözleşme yapıldığı zaman da sözleşmenin bir belge olarak hukuk sisteminde değer kazanması mümkündür." diye konuştu.

"Fiyatın cazibesi insanları kapora vermeye itebilir"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de sıfır araç söz konusu olduğunda mutlaka yetkili bayiden alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Tüketicilere sıfır araç için yetkili bayiler dışında hiçbir yerden arabayı satın almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü garanti süresi, yetkili servis hizmetleri hep yetkili distribütör, acente ve bayiler üzerinden yapılıyor." açıklamasını yaptı.

Kapora isteyip araçların opsiyonlandığını anımsatan Deniz, "Fiyatın cazibesi insanları kapora vermeye itebilir. Kapora verilmesini biz kesinlikle önermiyoruz. Zaten noterlerde güvenli ödeme sistemleri başladı. Araç devirlerinde güvenli ödeme sistemi üzerinden bankadan para ödemesi yapılabiliyor. Tüketicinin dikkatli olması ve bu yola girmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Deniz, "bayiyle ortak çalışıyoruz" diyerek arayanlara ilişkin ise, "O zaman bayinin içinden bir bilgi sızıntısı da akla geliyor tabii ki. Burada böyle bir içeriden bilgi sızıntısı durumunun ispatında, o bayinin çalışma belgesinin iptaline kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.