CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
TOKİ'den ilk kez 15 bin kiralık konut uygulaması başlıyor
İmralı'ya ziyaret kararı cuma günü Komisyonda oylanacak
Bakan Yumaklı paylaştı: OGM'ye 496 sözleşmeli personel alınacak
'Rus gazı bitti, enerji krizi geliyor' iddiasına DMM'den yalanlama
TÜİK açıkladı: İşte Türkiye'de en çok satılan otomobiller
Böcek ailesinin ölümüne dair Adli Tıp ön otopsi raporunu hazırladı
Konut fiyatları yıllık yüzde 32 arttı: Artışın en fazla olduğu iller!
HAK-İŞ Başkanı Arslan'dan çağrı: 5 konuda reform şart!
Erdoğan: Hayat pahalılığını mutlaka çözeceğiz
İnternet sitelerine erişilemiyor: Pek çok siteye giriş sağlanamıyor
Bakan Tunç'tan 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
TFF 2. Lig'deki futbolculara verilen cezalar belli oldu
Üç Yıllık Kanseri Yeni Yenen Öğretmen Trafik Kavgasında Öldürüldü
Bakan Duyurdu: Öğretmenlere Hızlı Trende Yüzde 50 İndirim
İzmir'de 3 Polisin Şehit Olduğu Saldırıda Gözaltı Kararı
İndirimli sıfır araç tuzaklarına dikkat!

Tüketici dernekleri, sıfır araç alımlarında bazı bayilerle "ortak çalıştıklarını" öne sürerek tüketicileri arayıp kapora talep edenlere karşı uyarıyor. Tüketicilerin, sıfır araç için yetkili bayiler dışında satın alım yapmamaları tavsiye ediliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
19 Kasım 2025 13:00
İndirimli sıfır araç tuzaklarına dikkat!

İddiaya göre şüpheliler, sıfır araçları tüketicilere indirimli satacaklarını söyleyerek vatandaşları ikna etti. Satış işlemi 'rent a car/filo satışı' gibi gösterilirken, bu aşamadan önce de alıcılardan kapora talep edildi.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı sıfır araçları yetkili bayilerin dışında galerilerin satamayacağına yönelik düzenleme yapmış, 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirmişti. Ancak araç kiralama şirketleri için böyle bir sınırlama yok. O nedenle bu firmaları araya koyup böyle bir hileye gidilebilir diye düşünmüş." dedi.

"Bilmedikleri belgeleri, sözleşmeleri okumadıkları takdirde de imzalamasınlar"

Ağaoğlu, tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Soruşturmadan, araştırmadan kimsenin hesabına para gönderilmemeli. Gönderildiği takdirde de mağduriyet yaşanma ihtimali çok yüksek. Şu anda bu gibi durumlarda vatandaşın yapabileceği tek şey cumhuriyet savcılığına başvurmak ve para gönderdiğinin belgesini ekleyerek şikayetçi olmak. Cumhuriyet savcılığı bankadan gerekli bilgileri alır, irtibat kurduğu telefon numarasının kime ait olduğunu tespit eder. Soruşturma sonucunda faile ulaşabilirse hakkında ceza davası açılmasını sağlayabilir. Tüketiciler bilmediği, görmediği insanlara cazip vaatlere kanarak asla para göndermesin, kişisel bilgilerini ve özellikle finansal verilerini aktarmasın. Bilmedikleri belgeleri, sözleşmeleri okumadıkları takdirde de imzalamasınlar."

Kapora gönderilirken sözleşme yapılması gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, "Sözleşme yapılmalı, teslim şartları, verilen ürün ve hizmetin ne olacağı yazılmalı. Yazılı sözleşme yapıldığı zaman da sözleşmenin bir belge olarak hukuk sisteminde değer kazanması mümkündür." diye konuştu.

"Fiyatın cazibesi insanları kapora vermeye itebilir"

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de sıfır araç söz konusu olduğunda mutlaka yetkili bayiden alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Tüketicilere sıfır araç için yetkili bayiler dışında hiçbir yerden arabayı satın almamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü garanti süresi, yetkili servis hizmetleri hep yetkili distribütör, acente ve bayiler üzerinden yapılıyor." açıklamasını yaptı.

Kapora isteyip araçların opsiyonlandığını anımsatan Deniz, "Fiyatın cazibesi insanları kapora vermeye itebilir. Kapora verilmesini biz kesinlikle önermiyoruz. Zaten noterlerde güvenli ödeme sistemleri başladı. Araç devirlerinde güvenli ödeme sistemi üzerinden bankadan para ödemesi yapılabiliyor. Tüketicinin dikkatli olması ve bu yola girmemesi gerekiyor." diye konuştu.

Deniz, "bayiyle ortak çalışıyoruz" diyerek arayanlara ilişkin ise, "O zaman bayinin içinden bir bilgi sızıntısı da akla geliyor tabii ki. Burada böyle bir içeriden bilgi sızıntısı durumunun ispatında, o bayinin çalışma belgesinin iptaline kadar gidebilir." ifadelerini kullandı.

