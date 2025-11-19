El freni çekilmeyen kamyonet baraj gölüne düştü: 1 ölü

Sümer'in cansız bedeni otopsi için Karakoçan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İddiaya göre; el freni çekilmeden park edilen ve kabininde su ürünleri mühendisi Esma Sümer'in bulunduğu kamyonet, yükleme sırasında kayarak baraj gölüne düştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net