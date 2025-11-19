Babasını öldüren 16 yaşındaki çocuk: Babam bizi öldürebilirdi

Konya'nın Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Müjgan Sokak'ta tek katlı müstakil evde, önceki gün akşam saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Ailenin en büyük çocuğu S.G., annesi E.G.'nin söylemi üzerine akşam saatlerinde börek yaptırmak için komşudan borç para aldı.

EŞİNE VE ÇOCUKLARINA ŞİDDET UYGULADI

Yaptırılan börek, aile fertleriyle yendikten sonra 1'i kız 3 çocuk babası Ahmet Gökçe ve E.G. arasında, paranın geri ödenmesi konusunda tartışma çıktı.

Ahmet Gökçe, eşi ile 2 oğluna şiddet uyguladı.

BABASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Arbedede S.G., babasının yere düşürdüğü bıçakla, baba Ahmet Gökçe'yi göğsünden yaraladı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

GÖZALTINA ALINDI

S.G. de İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Ahmet Gökçe, yapılan otopsinin ardından dün Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"YİNE HER ZAMANKİ GİBİ YOĞUN ALKOL ALMIŞTI"

Tutuklanan S.G.'nin ifadesi ortaya çıktı. S.G., ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"Olay günü ben babamdan önce eve gelmiştim. Annem bana börek yaptırmamı söyledi. Ben de börek yaptırmak amacıyla evden çıktım. Küçük kardeşim ile birlikte gitmiştim. Daha sonra eve geldiğimde babam eve gelmişti. Yine her zamanki gibi yoğun alkol almıştı. Annem sofrayı kurdu, hep birlikte sofraya oturduk. Annem, babama 'Börek pişirme parasını komşudan aldım, para ver de onu iade edeyim' diye söyledi. Bunun üzerinde babam, alkolün de etkisiyle sobaya elini vurdu, 'Para, mara yok' şeklinde söyledi. Bunun üzerine annem, 'Madem para yok, sana yemek de yok' diyerek böreği önünden çekti. O sırada babam, sinirlenerek sofrayı altüst etti. Annem, böreğin üzerine sürmek için oraya yağ koymuştu, babam o yağı alarak kardeşlerim veya annemin üzerine döküp vurdu. O sırada ben araya girmeye çalıştım. Babam, annemin saçından tutup çekiyordu. Sonra babam evden gitti. Ben polisleri aradım, polisler olay yerine geldiler. Annem evde yaşanan olayları polise anlattı. Annem, polislere ben şimdi ifade vermek için karakola gitsem, eşim gelir çocuklara bir şey yapar korkusuna gitmek istemediğini söyledi. Polisler de anneme bir evrak imzalatarak olay yerinden ayrıldılar."

"KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA BIÇAĞI SAVURDUM"

S.G., ifadesinin devamında,

''Daha sonra babam elinde iki şişe birayla eve yeniden geldi. Kapıyı çaldı, annem, babama 'Ahmet kapıyı açmayacağım, polisleri arayacağım' dedi. Ancak babam, gitmediği gibi kapıyı tekmelemeye başladı. Bunun üzerine ben de kapıyı açtım 'Baba gel, güzelce oturalım sakinleşelim' diye söyledim ancak babam hiçbir şekilde sakinleşmeyip, annemi yine darbetmeye başladı. Bunun üzerine annem 'Sen gitmiyorsan ben gidiyorum' şeklinde söyleyip evden ayrıldı.

Evimiz müstakil olduğu için sokakta bir müddet beklemiş, sonra babam sakinleşmiş olabilir diyerek eve geldi. Eve geldiğinde babamın halen sakinleşmediğini görmesi sonrasında bu kez de annem 'Ben eşyalarımı alıp gideceğim' diye söyledi. Annem eşyalarını toplamaya başladı. Annem gardıroptan eşyaları alırken babam, annemin saçından asılarak yere düşürdü. Annem yerdeyken yine darbetmeye ve saçını çekmeye devam etti. Ben araya girmeye çalıştım. Annem salonun kapısını açtı, dışarı çıkmaya çalışıyordu. O sırada babam beni de iteledi. Ben düşünce babam, annemin peşinden koştu. O sırada ben ve kardeşlerim, babamın arkasından gidiyorduk. Babam, nereden bulduğunu bilmediğim bıçak çıkardı.

Ben bıçağı elinden almaya çalıştım. O sırada bıçak yere düştü. Yerdeki bıçağı alıp savunmak isterken babam, kapüşonumdan tuttu beni çekti. O esnada ben de kendimi korumak amacıyla bıçağı savurdum; ancak kaç defa savurduğumu bilmiyorum. Savurduktan sonra biraz uzaklaştım. Sonra tekrardan baktığımda babam, kardeşlerim üzerine doğru gidiyordu. Kan kaybetmesi sonrasında yere düştü ve vücudunda iki tane yara görmüştüm. Sonradan bir tane daha olduğunu polis ağabeyler söylediler. Olay tamamen bu şekilde meydana gelmişti. Olaydan pişmanım. Ben babamın karşısına bu şekilde çıkmamış olsaydım belki babam bizleri öldürebilirdi diye düşünüyorum."

dedi.

"BIÇAKLA MÜVEKKİLİN ANNESİ VE KARDEŞİNE KARŞI BİR EYLEM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR"

S.G.'nin ailesinin avukatı Ahmet Erkan Soydoğan, olayın meşru müdafaa olduğunu belirterek,

"Olay yerine ilk raporlar geldiği itibarıyla maktulün 1.86 promil alkollü olduğu değerlendirilmiş ve maktul tarafından çıkarılan bıçakla müvekkilin annesi ve kardeşine karşı bir eylem gerçekleştirilmiştir. Maktulün çıkardığı bıçağın yere düşmesi neticesinde, müvekkilim bıçağı almış. Eğer müvekkil almamış olsaydı, kendisi ve ailesi öldürülmesi kuvvetli muhtemeldir. Sadece hukuken değil, vicdani ve etik açıdan değerlendirme yapılırsa, ailesine ve kardeşlerine karşı saldırıda bulunan babayı müvekkilimin öldürmesi etik açıdan savunulabilir tarafı vardır."

diye konuştu.