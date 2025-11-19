Uluslararası Sağlık, Spor ve Turizm Kongresi Kırşehir'de Gerçekleştirildi

Açılış programına katılan Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in köklü tarihi, doğal mirası, jeotermal kaynakları ve üniversitenin ihtisaslaşma vizyonunun şehri sağlık, spor ve turizmin kesiştiği örnek bir merkez haline getirdiğini vurguladı. Demiryürek, kongrenin Kırşehir'in bölgesel misyonunu ulusal düzeyde görünür kıldığını belirterek, şehrin potansiyelinin bilimsel çıktılarla desteklenmesinin kıymetine dikkat çekti. Üniversite bünyesinde kurulan Sporcu Sağlığı ve Termal Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SAUTER), yalnızca bir araştırma altyapısı olmadığını; jeotermal kaynakları modern bilimle buluşturan, sağlık hizmetlerinden spor bilimlerine ve termal turizme uzanan geniş bir alanı besleyen stratejik bir değer taşıdığını ifade etti.

Uluslararası Sağlık, Spor ve Turizm Kongresi'nde Kırşehir'in Geleceğine Yön Verecek Mesajlar

14 Kasım 2025 tarihinde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu, sağlık, spor ve turizm alanında Türkiye'nin en kapsamlı buluşmalarından birine ev sahipliği yaptı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü işbirliğinde gerçekleşen "Uluslararası Sağlık, Spor ve Turizm Kongresi", akademisyenleri, sektör uzmanlarını ve kamu yöneticilerini bir araya getirerek Kırşehir'in neden Türkiye'nin yeni sağlık ve spor turizmi merkezi olabileceğini güçlü bir şekilde ortaya koydu.

Kongre; Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı ve UKA Akademi Genel Sekreteri Dr. (PhD) Fatih Seyran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, TOBB Fuarcılık Başkanı Cihat Alagöz ve Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Açılış programında yapılan konuşmalar, Kırşehir'in bilimsel, ekonomik ve sosyal dinamikleriyle sağlık ve spor turizminde nasıl bir cazibe merkezi haline geleceğini ayrıntılarıyla gözler önüne serdi.

Dr. (PhD) Fatih Seyran: "Bu kongre Kırşehir'in potansiyelini tüm dünyaya gösteriyor"

Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran, açılış konuşmasında Kırşehir'in sahip olduğu termal kapasite, akademik bilgi birikimi ve stratejik konumuyla dünya sağlık turizmi piyasasında öne çıkabilecek niteliklere sahip olduğunu vurguladı. Seyran, Kırşehir'i yalnızca bir kültür ve tarih şehri olarak görmenin eksik bir yaklaşım olduğunu belirterek, şehrin özellikle termal sağlık, sporcu rehabilitasyonu, sağlık bilimleri ve alternatif tıp alanlarında Türkiye'nin en güçlü altyapılarından birine sahip olduğunun altını çizdi.

Seyran konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kırşehir, dünyanın en güçlü termal su kaynaklarından birine sahip. Üniversitemizin bilimsel altyapısı, burada yürüttüğümüz araştırmalar ve geliştirdiğimiz projeler, Kırşehir'i sağlık ve spor turizmi alanında uluslararası bir marka haline getirebilecek güçtedir. Bugün bu kongreyle Kırşehir'in potansiyelini tüm dünyaya gösteriyoruz. Türkiye'nin yeni sağlık turizmi markası neden Kırşehir olmasın?"

Volkan Burak Mumcu: "Böyle bir organizasyon Kırşehir'e yakıştı"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, spor turizminin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğuna dikkat çekerek Kırşehir'in bu alandaki avantajlarına işaret etti.

Mumcu konuşmasında, şehrin sakin yaşam temposu, iklim özellikleri, spor altyapısı ve üniversitenin akademik kapasitesinin spor turizmi açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Mumcu şöyle konuştu:

"Kırşehir'in coğrafyası, huzurlu şehir yapısı ve güçlü üniversitesi spor turizmi için çok değerli. Böyle bir organizasyon Kırşehir'e gerçekten yakıştı. Önümüzdeki yıllarda bu şehirde çok daha büyük, uluslararası spor organizasyonları düzenleneceğine yürekten inanıyorum."

Üzeyir Işık: "Kırşehir'in kalkınması için gereken her türlü desteği vereceğiz"

Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Üzeyir Işık, konuşmasında Kırşehir'in sağlık ve spor turizmi alanında kalkınmaya açık bir şehir olduğunu belirterek, ihracatçı birliklerinin bu sürece her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Şehrin jeotermal kaynakları, genç insan kaynağı ve üniversite odaklı bilimsel üretimiyle geleceğin önemli turizm destinasyonlarından biri olabileceğini söyleyen Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Kırşehir'in güçlenmesi için gereken ne varsa yapacağız. Sağlık ve spor turizmi, Kırşehir'in geleceğini değiştirebilecek stratejik bir alan. Bu şehir termal gücüyle, akademik kapasitesiyle ve insan kaynağıyla gerçekten çok değerli bir yerde duruyor."

Cihat Alagöz: "Sağlık turizmi çalışmalarının başlangıç noktası Ahilik diyarı Kırşehir'dir"

TOBB Fuarcılık Başkanı Cihat Alagöz, konuşmasında hem sağlık turizminin Türkiye açısından önemine hem de Kırşehir'in bu alanda sahip olduğu derin kültürel mirasa dikkat çekti.

Alagöz, Uluslararası Sağlık Turizmi Enstitüsü Başkanı Dr. Fatih Seyran'ın Türkiye'de sağlık turizmi çalışmalarının gelişmesindeki rolüne özellikle vurgu yaptı:

"Uluslararası sağlık turizmi alanında bugün ulaştığımız noktada Fatih Seyran'ın çok büyük emeği var. Bu kongre aslında çok değerli bir başlangıcın işaretidir. Sağlık turizmi çalışmalarının başlangıç noktası da Ahilik diyarı Kırşehir'dir. Ayrıca Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan'ın esnaf teşkilatına yönelik çalışmaları, şehrin markalaşma sürecinde önemli bir adımdır."

Prof. Dr. Ali Güneş: "Ahilik bir kalite hareketidir"

KAEÜ Rektör Yardımcısı Ali Güneş ise konuşmasında Ahilik felsefesinin yalnızca bir esnaf örgütlenmesi değil, aynı zamanda bir hizmet kalitesi anlayışı olduğunu belirtti. Üniversitenin bu kalite vizyonunu bilimsel projelere aktardığını söyleyen Güneş, özellikle sporcu sağlığı ve termal deaktivasyon çalışmalarının kongrenin en güçlü başlıkları arasında yer aldığını ifade etti.

Ali Güneş ayrıca kongre kapsamında 46 akademik bildirinin sunulacağını belirterek akademik katkının büyüklüğünü vurguladı.

Vali Murat Sefa Demiryürek: "Kırşehir'i sağlık, spor ve turizmde çekim merkezi yapacağız"

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir'in sağlık, spor ve turizm alanlarını bir arada yürütebilen nadir şehirlerden biri olduğunu belirterek, özellikle SAUTER projesinin önemine dikkat çekti.

Demiryürek konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kırşehir'in köklü tarihi, doğal mirası, jeotermal kaynakları ve üniversitemizin ihtisaslaşma vizyonu, bu şehri sağlık, spor ve turizmin birlikte ele alınabileceği en güçlü şehirlerden biri yapıyor. SAUTER projesi, jeotermal kaynakları spor ve sağlıkla birleştiren stratejik bir çalışmadır. Kırşehir'i bu alanlarda bir çekim merkezi haline getireceğimize inanıyorum."