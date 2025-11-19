Engelli kızını pompalı tüfekle öldürüp, intihar etti

Menderes Mahallesi'ndeki evlerinde oturan Hüseyin Sayılır (63), zihinsel ve bedensel engelli kızı Feride Sayılır'a (30) henüz bilinmeyen nedenle ateş etti.

Baba ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Eve gelen anne M.S, kızının ve eski eşinin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne M.S'nin olay esnasında komşuda olduğu öğrenildi.

Hüseyin Sayılır'ın psikolojik rahatsızlığı olduğu ve bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.