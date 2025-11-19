Rapor: Yapay zeka tehdidi kadınları iki kat daha fazla vuruyor

Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Turizm ve vakıflarla ilgili düzenlemeler içeren teklif Genel Kurul'da
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Tekin'den YÖK kararına destek: 3 yılda bitirme kararı yerinde
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
Bakan Işıkhan: Kamu çalışanlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmadık
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
'Suça Sürüklenen Çocuklar' için oy birliği ile TBMM'de Komisyon kararı
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Ortaokulda yangın tüpü şakası: Çok sayıda öğrenci hastanelik oldu
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Erdoğan: İstanbul süreci yeniden devreye girmeli
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
Sapanca Gölü kaynıyor mu? Havadan ve su altından görüntülendi
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İstanbul'da işletmelere 24 saat kesintisiz kayıt zorunluluğu
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İthal otomobilde ek vergi dönemi: İşte fiyatı artacak modeller
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İkinci elde fiyatlar geriledi: İşte en çok ilana konulan modeller!
İki şehir arasında 'toprak' krizi
İki şehir arasında 'toprak' krizi
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Türkiye'de milyonerler kulübü büyüyor! 9 ayda 728 bin arttı
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Uraloğlu'ndan CHP'li vekillere: 'Kargalar uçmaz' dediğiniz havalimanında 40 milyon insan uçtu
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
Dev fast food zinciri Türkiye'ye geri döndü: İlk şube açıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
CHP İstanbul İl Başkanlığı binası davası ertelendi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
İzmir'in iki ilçesinde 13 saatlik su kesintisi
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Erdoğan'dan İmralı mesajı: Devlet Bahçeli'nin açıklamaları cesurca
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan Böcek Ailesi Açıklaması
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
MHP'li Feti Yıldız: Komisyon İmralı Adasına Gidecek
Motorine bir zam daha geliyor
Motorine bir zam daha geliyor
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
CHP'de yolsuzluk bildirisine imza atanlar belli oldu
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Gençlerde NENİ Gerçeği: 7 Milyon Kişi Ne Eğitimde Ne İstihdamda
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Bakan Kurum: Ulusal Katkı Beyanı ile iklime dirençli bir gelecek amaçlıyoruz
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Uygun fiyatlı kira modeli başlıyor! Ev sahibi devlet olacak
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
Sıcaklıklar artacak, sis ve rüzgar etkili olacak! İşte il il tahminler
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
İstanbul'da en çok konut hangi ilçelerde satılıyor? İşte liste...
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Ölüm 'bir tıkla' kapınızda! Panzehiri yok, gelişigüzel satılıyor
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Bakan Fidan: Ermenistan'la normalleşmeye hazırız
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Hakan Fidan'dan AB'ye 'Vize Siyasetini Bırakın' çağrısı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Rapor: Yapay zeka tehdidi kadınları iki kat daha fazla vuruyor

Küresel danışmanlık şirketi Credera'nın yayımladığı rapora göre, kadınların ağırlıklı olduğu muhasebe, idari işler ve kasiyerlik gibi meslekler otomasyonun en büyük hedefi. Raporda, kadınların yapay zeka kaynaklı işlerini kaybetme riskinin erkeklere kıyasla iki kat daha yüksek olduğu ve üretken yapay zeka araçlarını kullanmaya %20 daha az istekli oldukları belirtildi. Bu durumun, kadınların teknolojik gelişmelere ayak uydurmaması durumunda iş gücünde geride kalma riskini artırdığı uyarısı yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 21:58, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 22:06
Yazdır
Rapor: Yapay zeka tehdidi kadınları iki kat daha fazla vuruyor

Küresel danışmanlık şirketi Credera'nın yayımladığı bir raporda, kadınların, yapay zeka kaynaklı iş kaybı riskinin erkeklere kıyasla iki kat daha yüksek olduğu belirtilerek, kadınların teknolojideki gelişmeler nedeniyle geride kalabilecekleri uyarısında bulunuldu.

"The Independent" gazetesinde yer alan habere göre, Credera'nın yayımladığı "Yapay Zeka Cinsiyet Ayrımı Raporu", kadınların ağırlıkta olduğu idari işler, muhasebe, kasiyerlik ve büro personeli gibi mesleklerin otomasyondan en fazla etkilenecek alanlar arasında yer aldığını ortaya koydu.

Raporda, kadınların, üretken yapay zeka araçlarını kullanma konusunda erkeklere göre yüzde 20 daha az istekli olduğuna da dikkat çekildi.

Dünya genelindeki yapay zeka alanında çalışan uzmanların yalnızca yüzde 22'sinin kadın olduğuna işaret edilen raporda, bu durumun, teknoloji sektöründe cinsiyet ayrımını daha da derinleştirdiği ifade edildi. Raporda, kadınların iş kaybı riskinin erkeklere kıyasla iki kat daha yüksek olduğu belirtildi.

Kadınların teknolojiye uyum sağlaması için çalışan sosyal girişim Supermums'un kurucusu Heather Black, özellikle annelerin risk altında olduğunu söyleyerek "Evden, yarı zamanlı veya esnek yapılabilen işler çoğunlukla otomasyona en yatkın işler. Yapay zekanın yükselişinin bedelini kadınlar, özellikle de anneler ödüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Black, kadınların yapay zeka kullanımında çekingen davranmasının fırsat kayıplarına yol açtığına değinerek "Yapay zekayı daha iyi anlamak, onunla birlikte büyümeyi mümkün kılar, aksi halde yerini ona bırakma riski artar." ifadesini kullandı.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, üretken yapay zeka, gelecek yıllarda dünya genelinde 300 milyon işi etkileyebilir. İngiltere'de ise işlerin yüzde 10-30'unun otomasyona açık olduğu değerlendiriliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber