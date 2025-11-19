Böcek ailesinin zehirlenme olayına ilişkin 4 tutuklama daha
Sağlık

Patates kızartmasından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanelik oldu

Afyonkarahisar'da yedikleri patates kızartmasından zehirlendikleri iddiasıyla anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2025 22:08, Son Güncelleme : 19 Kasım 2025 22:08
Patates kızartmasından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanelik oldu

Olay, kent merkezi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bulunan bir dairede yaşayan 4 kişi, patates kızartması yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Aile üyeleri ardından 112 Acil servis arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ambulanslarla anne ve 3 çocuğunu hastaneye kaldırdı. Zehirlendikleri belirlenen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan gölgeye gelen AFAD ekipleri de evde inceleme yaparak numune aldıkları öğrenildi.

