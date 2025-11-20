Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri kent içi raylı sistemle tanışacak
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Dar gelirli aileye vatandaşlık maaşı geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere maaş bağlanması yönündeki talimatı üzerine harekete geçildi. "Vatandaşlık Maaşı" olarak da isimlendirilen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi gelecek yıl pilot seçilen illerde hayata geçirilecek. Ailede en az bir kişi iş gücüne katılana kadar ödemeler devam edecek.

20 Kasım 2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere aylık maaş verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne geçiş için harekete geçildi. Cumhurbaşkanlığı ve Aile Bakanlığı çalışmaya başladı. Aylık kazançları belli gelirin altında olan ailelere "vatandaşlık maaşı" verilecek. Uygulama 2026 yılında başlayacak.

Önce pilot illerde uygulanacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile Bakanlığı'nın proje üzerindeki çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Sistemin önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçmesi planlanıyor.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre uygulama, önce pilot illerde başlayacak. Daha sonra ise Türkiye geneline yayılacak. Pilot illerin hangileri olacağı önümüzdeki aylarda netleşecek. Ancak milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ile büyük şehirler içinde kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı yerlere öncelik verilecek.

Yıllık bir gelir sınırı belirlenecek

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumunu da gözeterek, hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" verilecek. Öncelikli olarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Bu yoksulluk sınırı ya da asgari ücret gibi bir rakam olacak.

Fark maaş olarak ödenecek

Geliri belirlenen rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek. Örneğin belirlenen rakam 20 bin lira, ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak. Ailenin hiç geliri yoksa iş bulana kadar belirlenecek ücret kadar maaş bağlanacak.

Uygulama ile hakkaniyete uygun şekilde, gelirden en az pay alan nüfusun durumunun düzeltilerek gelir dağılımını iyileştirmeye devam edilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın hayata geçirileceği Orta Vadeli Plan (OVP) de yer almıştı. OVP'de "Aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri garanti edecek ve işgücüne katılıma mani olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programı pilot bir projeyle başlatılacaktır" denilmişti.

Sistem nasıl işleyecek?

* Asgari ücret ya da yoksulluk sınırı benzeri yıllık bir gelir sınırı belirlenecek.

* Geliri sınırın altında kalanlara aradaki fark maaş olarak ödenecek.

* Belirlenen aylık sınır 20 bin, gelir 16 bin TL ise, 4 bin TL maaş bağlanacak.

* Uygulama önce pilot illerde başlayacak.

* Daha sonra tüm Türkiye'ye yayılacak.

