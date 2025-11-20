Okul müdürü gözlemledi, harekete geçti: Öğrenci performansını artıracak adım!

Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki Hasankeyf İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Özen, öğrencilerini sağlıklı beslenmeye teşvik etmek amacıyla ilk teneffüste 'Okulda kahvaltı' projesini başlattı.

Tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Hasankeyf İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Aydın Özen ve öğretmenler, son dönemlerde öğrencilerin sabahları yeterli ve dengeli beslenmediklerini, özellikle de güne kahvaltı yapmadan başladıklarını gözlemledi. Bu durumun derslere odaklanma, dikkat süreleri ve genel enerji düzeyleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu fark eden öğretmenler, öğrencileri sağlıklı beslenmeye teşvik etmek ve kahvaltı alışkanlığını desteklemek amacıyla okulda yeni bir uygulama başlattı. Uygulamayla her gün ilk teneffüste öğrencilerin kullanımına açık olan okul yemekhanesinde kahvaltı yapma imkanı bulacak.