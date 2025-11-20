Nevşehir'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 25 tutuklama

Polis, Nevşehir'de 4 ay süren çalışmanın ardından 18 Kasım'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. 247 personelin yer aldığı, helikopter, dron ve dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış, 568 gram sentetik uyuşturucu, 964 uyuşturucu hap, 210 gram esrar, 38 gram kokain, 6 ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilmişti.

