Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu boyunca sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerde sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselecek. Kıyı Ege ile Marmara'nın batısı yağışlı geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı ilçerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın yurdun büyük bölümünün parçalı ve az bulutlu, Kıyı Ege ile Marmara'nın batısının yağışlı, pazar günü ise yurdun doğusunun az bulutlu ve açık, iç kesimlerin parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz, Ege ile Marmara'nın parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Marmara'nın batısının yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 21, Samsun'da 25, İzmir'de 24, Antalya'da 28, Adana'da 31, Diyarbakır'da 19, Erzurum'da 12 derece civarında seyredecek.

