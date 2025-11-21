Öğretmenler Günü'ne ilişkin duygu ve düşünceler CİMER'e yazılabilecek

Başkanlığın NSosyal hesabındaki videolu paylaşımda, geleceği sevgiyle, bilgiyle ve büyük bir özveriyle şekillendiren eğitimciler için duygu ve düşüncelerin, "Yönetime Katıl" kısmındaki "24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü" bölümünden yazılabileceği belirtildi.

Videoda, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen vatandaşların hangi adımları izlemesi gerektiğine yer verildi.