Ana sayfaHaberler Yaşam

Altındağ Halk Eğitimi Merkezi'nden Gastronomi Şöleni: Kursiyerler Hünerlerini Sergiledi

Altındağ Halk Eğitimi Merkezi (HEM), Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) işbirliğiyle düzenlediği yemek yarışmasıyla aşçılık kursiyerlerinin yeteneklerini taçlandırdı. Yoğun ilgi gören yarışmada, 20 kursiyer birbirinden özel tarifleriyle jürinin beğenisini kazandı.

Ankara - Bireylerin mesleki gelişimine katkı sunan ücretsiz eğitim ve etkinlikleriyle öne çıkan Altındağ Halk Eğitimi Merkezi, önemli bir etkinliğe imza attı. Merkez, aşçılık eğitimi alan kursiyerlerinin profesyonel deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla, sektörün önemli kuruluşu Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) ile güç birliği yaparak büyük bir yemek yarışması organize etti.

20 Kursiyer TAFED Jürisi Karşısında

Altındağ HEM'de aşçılık eğitimi gören 20 kursiyerin katıldığı yarışmada, katılımcılar hazırladıkları özel tariflerle hünerlerini sergiledi. Kursiyerlerin emekle hazırladığı yemekler ve tatlılar, TAFED üyesi profesyonel şeflerden oluşan yetkin bir jüri tarafından titizlikle değerlendirildi.

Dereceye Girenler Ödüllendirildi

Yapılan zorlu değerlendirmelerin sonucunda dereceye giren kursiyerler belirlendi.

Yemek Kategorisi:

  • Birincilik: Meral Bayram
  • İkincilik: Kader Erol
  • Üçüncülük: Dilek Kaya

Tatlı Kategorisi:

  • Birincilik: Seval Akdemir
  • İkincilik: Melek Fırat
  • Üçüncülük: Menekşe Yaral

Yarışmada başarılı olan kursiyerlere plaketleri, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım ve Altındağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Yıldırım tarafından takdim edildi.

"Yenilikçi Uygulamalarımızla Öncü Olmaya Devam Edeceğiz"

Yarışmanın ardından bir konuşma yapan Altındağ Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cihan Yıldırım, etkinliğin kurs programlarının önemini vurguladığını belirtti. Yıldırım, "Aşçılık kursumuzu düzenlediğimiz bu yemek yarışmasıyla taçlandırdık. Kursiyerlerimizin yeteneklerini geliştirmeye, üretime teşvik etmeye ve gastronomi alanında yeni fırsatlar sunmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz," dedi.

Yıldırım ayrıca, kurumun vizyonunu da paylaşarak, "Halk eğitimi merkezleri arasında yenilikçi uygulamalarımız ve güçlü iş birliklerimizle öncü bir kurum olmaya devam edeceğiz," ifadelerini kullanarak merkezin başarıya odaklı çalışmalarına devam edeceğinin sinyallerini verdi.

