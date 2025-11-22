Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Orta Karadeniz, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısı parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Marmara, Ege Bölgesi ile Batı Akdeniz'in batısı yağışlı geçecek.

Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 21, İstanbul'da 20, Samsun'da 26, İzmir'de 24, Antalya'da 27, Adana'da 30, Diyarbakır'da 19, Erzurum'da 10 derece civarında seyredecek.