Komisyonun MHP'li üyeleri 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Sponsorlu İçerik
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Tunç: Bugünkü yargı her zamankinden bağımsız ve tarafsız
Yalova'da susuzluk alarmı: Su kesintisine başlandı

Yalova'da, Gökçe Barajı'ndaki suyun kritik seviyeye inmesi üzerine alınan su kesintisi kararı, bu akşam itibarıyla uygulanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Kasım 2025 22:20, Son Güncelleme : 26 Kasım 2025 22:24
Yalova'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin kritik düzeye inmesi nedeniyle Vali Hülya Kaya başkanlığında yapılan toplantıda alınan "Acil Su Eylem Planı" kararları uygulanmaya başlandı.

Buna göre, il merkezi, ilçeler ve köylerde 20.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılıyor.

Bunun dışında tarımsal su tahsisleri durdurulurken, belediyelerin park-bahçe sulaması, yol yıkamada şebeke suyu kullanması, yüzme veya süs havuzlarında su kullanımı yasaklandı, alternatif su temin edemeyen havuzların faaliyetleri de geçici olarak durduruldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yalova Kapalı Yüzme Havuzu'nda da ikinci bir duyuruya kadar faaliyetlerin durdurulduğu açıklandı.

Su kesintisiyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde suyun içme ve kullanma niteliklerine sahip olma durumu denetiminin yapıldığı, günlük, haftalık, aylık ve 3 aylık periyotlarla takip edildiği belirtildi.

İlde düzenli su kesintilerinin yaşandığı bölgelerde, Gökçe Barajı'ndaki suyun arıtma ve dezenfeksiyon sonrası evlere ulaştığına yer verilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenli suya erişimi sağlanmaya çalışılmaktadır. İnsan sağlığını tehdit etmesi muhtemel bulgular elde edilmesi halinde gerekli uyarılar hızlıca su temininden sorumlu kuruluşlarla paylaşılmaktadır. 26 Kasım'dan itibaren ilimizde gerçekleştirilecek planlı su kesintileriyle, kritik seviyelere inen Gökçe Barajı suyunun daha uzun süreli yeterliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

- "Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir"

Düzenli su kesintilerinin bir zorunluluk haline gelmesinin üzüntü verici olduğu, bu durumda halkın düzenli kesintiler süresince su tüketim alışkanlıklarını yeniden gözden geçirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar şunlardır. Kaynağı bilinmeyen sular kesinlikle tüketilmemelidir. Suyumuzu israf etmemeli ve boşa akan suların önüne geçmeliyiz. Kontrolsüz mahalle çeşmelerinden su tüketilmemeli, 'İçilmez' yazısı bulunan çeşmelerden asla su içilmemelidir. Musluktan akan suyun koku, renk, tat ve görünümünde olumsuzluk gözlenmesi halinde su sadece tuvalet temizliği veya bahçe sulamasında kullanılmalıdır. Yetkililere hemen bilgi verilmelidir. Kesintiden önce, içme ve kişisel hijyen gibi temel ihtiyaçlar için yeterli miktarda temiz suyu (kapalı ve temiz kaplarda), güneş almayan yerlerde ve açık renkli kaplarda depolayın. (El yıkama, diş fırçalama, yemek yapımı vb) Gereğinden fazla depolamayın. El yıkama önceliğini hiçbir zaman ikinci plana atmayın. Duş sürelerini kısaltın ve suyun sabunlanma sırasında kapatılmasını sağlayın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam dolulukta ve mümkünse ekonomi programında çalıştırın. Su kesintisi sürecinde içme-kullanma suyu konusunda yetkili kurum ve kuruluşların bilgilendirmelerini takip edin."

Kesinti sonrasında yetkililerin uyarıları doğrultusunda su kullanılması, musluğun ilk açıldığında birkaç dakika akıtılarak şebekede biriken kirli suyun sadece tuvalette kullanılmak üzere bir kaba alınması uyarısında da bulunuldu.

Açıklamada, kesinti sonrasında şebekede yüksek dozda klorlama yapılabileceğinden, yetkililerin uyarılarının dikkate alınmasının önemine işaret edildi.

