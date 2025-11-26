Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren teklif Genel Kurulda
Öğretmenlere yüzde 35'e varan kasko indirimi
Komisyonun MHP'li üyeleri 'Terörsüz Türkiye' raporunu tamamladı
YKS'ye esas derslere ilişkin konu ve kazanımlar açıklandı
Karahan açıkladı: İşte enflasyonun düşüşünü yavaşlatan unsurlar
11. Yargı Paketi yarın Meclis'te: 55 bin mahkuma tahliye yolu açılıyor!
İkinci el devrimi: Her iki kişiden biri ikinci el ürün alıp sattı!
DEVA'lı Karatutlu 'vekil kimliğiyle' ALES'e giremedi: Kanun ne diyor?
Maç bileti karaborsacılarına soruşturma: 5 siteye erişim engeli!
Bakan Güler teğmenlerin ihracında gerekçeyi açıkladı
KDK'den emsal karar: Evlilik Kredisinde stajyer engeli kalkıyor!
Üniversitedeki rehine krizine Validen açıklama
Bakan Memişoğlu: 72 branşta aynı güne randevu verebiliyoruz
ESK'den et fiyatlarındaki dalgalanmaya dair açıklama
Erdoğan: Küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir ülke konumuna ulaştık
VİMER, En İyi Kamu Hizmeti Kategorisinde Dünya İkinciliği Kazandı
Bu gece başlıyor, serbest rota uygulanacak
SMA tedavisinde kullanılan ilaç Türkiye'de üretilecek
Türkiye'nin ulaşım ağı her geçen yıl güçleniyor
Benzin ve motorine indirim gelebilir
MEB'den 'Mesleğim, Ailem ve Geleceğim' Temalı Öykü Yarışması Başladı
İstanbul'da DEAŞ'a patlayıcı temin eden 14 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de sahte bungalov ilanıyla milyarlık vurgun
Emekli Maaşında Yeni Taban Rakamlar: 3 Farklı Senaryo Masada
Sokak hayvanlarını beslemek yasak mı, cezası var mı?
SPK 13 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı
Yurtta Hava Durumu: İl İl Sıcaklık ve Yağış Tahminleri
MİT saniye saniye raporladı! İşte İmralı görüşmesinin perde arkası
Antalya'da yaklaşık 25 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirildi
Hafta sonu sıcaklık düşüyor, kar geliyor
Bakan Kurum: Küllerinden doğan Hatay'ımız yine ışıl ışıl

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yine ışıl ışıl. İşte bizim 'Emeğimiz'" notuyla Antakya'nın merkez mahallelerinden biri olan Emek Mahallesi'nden yeni görüntüler paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Küllerinden doğan Hatay'ımız yine ışıl ışıl. İşte bizim 'Emeğimiz'" notuyla Antakya'nın merkez mahallelerinden biri olan Emek Mahallesi'nden yeni görüntüler paylaştı. Asrın felaketinde en çok yıkımın yaşandığı, enkazlar kalktıktan sonra devasa boşlukların oluştuğu Emek Mahallesi, Bakanlığın yürüttüğü inşa seferberliğiyle yeniden ayağa kalktı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut GYO, Emek-Aksaray Mahallesi aksında 5 bin 910 konut ve 655 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 565 bağımsız bölüm inşa etti. Büyük oranda yapımı tamamlanan mahallede teslimat süreci başladı.

"Medeniyetler şehrinde asrın ihyası"

Deprem bölgesinde en fazla konutun inşa edildiği Hatay, asrın inşa seferberliğinin simge şehirlerinden biri oluyor. Köklü geçmişiyle 'Medeniyetler şehri' olarak anılan kentte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'asrın ihyasını' da gerçeğe dönüştürüyor. Bir yandan dünyada ilk defa ışıklandırılan Kurtuluş Caddesi, Kemalpaşa Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı gibi geçmişi asırlar öncesine dayanan tarihi cadde ve çarşılar yeniden eski ihtişamına kavuşuyor diğer yandan Habib-i Neccar Camii, Tarihi Meclis Binası, belediye binası, Tarihi PTT binası gibi kentin sembol yapıları yeniden inşa ediliyor. Hatay'da bugüne kadar teslim edilen konut/iş yeri sayısı 100 bine yaklaştı. Yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evi olmak üzere toplam 153 bin 248 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.

