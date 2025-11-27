Meteoroloji Uyardı: Batıda Sağanak, Sıcaklıklar Yüksek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus görülebilir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Genel Hava Durumu

Hava Sıcaklığı: Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat).

Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/saat). Sis ve Pus: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda pus ve yer yer sis görülebilir.

Bursa: 22°C, parçalı ve çok bulutlu

22°C, parçalı ve çok bulutlu Çanakkale: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

20°C, parçalı ve çok bulutlu Edirne: 19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

19°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı İstanbul: 20°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege Bölgesi

Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu. Kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 18°C, parçalı ve az bulutlu

18°C, parçalı ve az bulutlu Denizli: 20°C, parçalı ve az bulutlu

20°C, parçalı ve az bulutlu İzmir: 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Muğla: 15°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu az bulutlu ve açık. Antalya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Adana: 24°C, az bulutlu ve açık

24°C, az bulutlu ve açık Antalya: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı Hatay: 20°C, az bulutlu ve açık

20°C, az bulutlu ve açık Isparta: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ankara: 17°C, parçalı ve az bulutlu

17°C, parçalı ve az bulutlu Eskişehir: 17°C, parçalı ve az bulutlu

17°C, parçalı ve az bulutlu Kayseri: 16°C, parçalı ve az bulutlu

16°C, parçalı ve az bulutlu Konya: 16°C, parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Bolu: 18°C, parçalı ve az bulutlu

18°C, parçalı ve az bulutlu Düzce: 22°C, parçalı ve az bulutlu

22°C, parçalı ve az bulutlu Sinop: 23°C, parçalı ve az bulutlu

23°C, parçalı ve az bulutlu Zonguldak: 22°C, parçalı ve az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis görülebilir.

Amasya: 17°C, parçalı ve az bulutlu

17°C, parçalı ve az bulutlu Rize: 19°C, parçalı ve az bulutlu

19°C, parçalı ve az bulutlu Samsun: 22°C, parçalı ve az bulutlu

22°C, parçalı ve az bulutlu Trabzon: 20°C, parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

Erzurum: 9°C, parçalı ve az bulutlu

9°C, parçalı ve az bulutlu Kars: 10°C, parçalı ve az bulutlu

10°C, parçalı ve az bulutlu Malatya: 6°C, parçalı ve az bulutlu

6°C, parçalı ve az bulutlu Van: 11°C, parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Diyarbakır: 15°C, az bulutlu ve açık

15°C, az bulutlu ve açık Gaziantep: 18°C, az bulutlu ve açık

18°C, az bulutlu ve açık Mardin: 16°C, az bulutlu ve açık

16°C, az bulutlu ve açık Siirt: 15°C, az bulutlu ve açık



