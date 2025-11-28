Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor

Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Saraçhane davasında tüm sanıklara beraat kararı verildi
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Tek platformdan yatırım yönetimi albaFX'te!
Sponsorlu İçerik
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Sahte e-imza soruşturması tamamlandı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Borsada manipülasyon yapanlara operasyon: 6 gözaltı
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
Akaryakıta çifte indirim! Tabela gece yarısı değişti
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
6 ay sonra 40 bin mahküm daha! Kademe kademe af geliyor
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
Adli ve İdari Yargıda 2025 Mazeret ve Müstemir Yetki Kararnameleri Yayımlandı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Ankara'da zehirlenme şüphesi: 154 işçi hastanelik oldu, 4'ü yoğun bakımda
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Yola fırlayan yaban hayvanı kazaya yol açtı! Çok sayıda yaralı var
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Bakan Yumaklı: Bir tarafta ciddi açlık var, diğer tarafta obezite
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
Kasım enflasyonu 3 Aralık'ta açıklanacak
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
CHP'li Ağbaba Murat Kurum'a teşekkür etti: Malatya'yı ayağa kaldırdınız
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
PERDER ve ESK'den protokol: Kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Caydırıcılık artırılıyor
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
Yılmaz: Enflasyon düşüş eğiliminde, bu ay iyi bir noktada gelecek
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
26 ilde 2 bin kişi yanıtladı: Ekonominin en önemli sorunu ne?
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Bakan Şimşek açıkladı: Vergi artışları YDO'nun altında kalacak
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
Ak Partili Güler açıkladı: 55 bin mahkuma erken tahliye imkanı!
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
RTÜK'ten 3 TV ve 2 radyoya ağır ceza
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Dört parti birleşiyor mu? SP Başkanı Arıkan yanıtladı
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Erdoğan: Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ekonomide kilit ay: Faiz, enflasyon, bütçe ve asgari ücret
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
Ankara'da bazı yollar 3 gün trafiğe kapatılacak
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
11. Yargı Paketi Meclis'te: Mahkumlara erken tahliye yolu açılıyor!
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
Bakan Bolat: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
50 bin mahkum tahliye edilecek mi? Bakan Tunç'tan açıklama
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
MSB: TSK her girişime katkı sağlamaya hazırdır
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Yüzyılın konut projesine 5 milyondan fazla başvuru!
Ana sayfaHaberler Yaşam

Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, "Ülkemiz, tarım ve hayvancılık alanında sürdürdüğü istikrarlı politikalar sayesinde et ve süt üretiminde, herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamaktadır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Kasım 2025 12:26, Son Güncelleme : 28 Kasım 2025 12:26
Yazdır
Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, yaptığı açıklamada, son zamanlarda şap hastalığı bahane gösterilerek, sütte yeterli üretim olmadığının dile getirildiğini söyledi.

Üretim sayılarına ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında, et ve süt üretiminde bir düşüşün yaşanmadığına işaret eden Keskin, Türkiye'nin et ve sütünün yeterli düzeyde olduğunu, üretime devam edildiği sürece de sıkıntının olmayacağını vurguladı.

"Et ve süt üretim miktarlarında kayda değer bir düşüş yaşanmadı"

Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen hayvansal üretimde arz eksikliği iddialarına değinen Keskin, "Ülkemiz, tarım ve hayvancılık alanında sürdürdüğü istikrarlı politikalar sayesinde, et ve süt üretiminde herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamaktadır." ifadesini kullandı.

TÜİK tarafından düzenli olarak açıklanan güncel üretim rakamları incelendiğinde, ulusal düzeyde et ve süt üretim miktarlarında kayda değer bir düşüşün yaşanmadığının altını çizen Keskin, verilerin üretimin tüketimi karşılama kapasitesini yüksek bir düzeyde koruduğunu gösterdiğini söyledi.

"Üretim süreçlerimizin aksaması söz konusu değil"

Keskin, şap hastalığı gibi bölgesel ve kontrol altına alınmış sağlık sorunları bahane edilerek, genel bir üretim yetersizliği algısı oluşturulmaya çalışılmasının, gerçekçi istatistiki verilerle uyuşmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim süreçlerimizin aksaması söz konusu değildir. Ülkemizin eti de sütü de vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak yeterli düzeydedir. Sektör olarak en önemli önceliğimiz, üretimin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Üreticimize verilen destekler ve modern hayvancılık uygulamaları sayesinde, üretim kapasitemiz korunmakta ve geliştirilmektedir. Üretmeye devam ettiğimiz sürece, hayvansal gıda arzımızda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Kamuoyunun, resmi kurumların verilerine itibar etmesi ve spekülatif bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber